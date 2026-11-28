I soccorsi a Bariano

L’allarme è scattato nel territorio comunale di Bariano poco dopo le 15 di sabato 28 novembre, nell’area di Cascina Corsa, all’interno del Parco del Serio. Il punto non è lontano dalla località Draga, abituale meta di numerose persone che si spostano a piedi o in bicicletta. Il carattere impervio della zona, non semplice da raggiungere , ha reso necessario l’impiego del velivolo sanitario.

A bordo dell’elicottero la giovane è stata poi condotta all’ospedale San Raffaele di Milano in codice giallo. Stando ai primi riscontri, non avrebbe riportato colpi al capo ed è rimasta sempre vigile, ma accusava intensi dolori al bacino e alla schiena. Alle operazioni sul posto hanno preso parte anche gli equipaggi di un’ambulanza e di un’automedica provenienti da Treviglio, insieme ai vigili del fuoco di Romano di Lombardia e ai militari della Compagnia dei carabinieri di Treviglio.