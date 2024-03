Calcio, dopo cinque anni partono i lavori per la passerella sul fiume Oglio

Potrebbe essere inaugurata già entro la fine dell’anno la passerella che andrà a collegare i territori di Calcio e Urago d’Oglio. Sono infatti stati affidati, attraverso la Centrale unica di committenza di Brescia, i lavori per la realizzazione dell’opera da un milione di euro che, salvo imprevisti, potrebbero prendere il via a maggio e terminare, stando a una prima stima, entro la fine di ottobre. In arrivo, dunque, il tanto atteso collegamento ciclopedonale che, una volta realizzato, consentirà a ciclisti e pedoni di transitare in sicurezza evitando, dunque, di percorrere il vicino viadotto lungo il quale, giornalmente, transitano parecchi veicoli e il cui asfalto risulta, in diversi punti, piuttosto ammalorato. Il progetto definitivo esecutivo della ciclovia è stato approvato a gennaio dal Consiglio di gestione del Parco Oglio Nord. L’iter progettuale dell’opera, complici le numerose prescrizioni (in primis da parte della Soprintendenza) che lo hanno caratterizzato, si è rivelato essere tutt’altro che snello. Come se non bastasse, a causa dell’aumento dei costi dei materiali il quadro economico dell’opera è lievitato a tal punto da raddoppiare, raggiungendo quota un milione di euro.