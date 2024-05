Canonica, trovato senza vita nel cassonetto dei vestiti usati

L’allarme è scattato questa mattina, poco prima delle 8: un uomo di circa 30 anni è stato trovato senza vita in un cassonetto della stazione ecologica di Canonica d’Adda. L’uomo, privo di documenti, è entrato con ogni probabilità durante la notte tra domenica 5 e lunedì 6 maggio nella punto di raccolta rifiuti di via dell’Artigianato ed è rimasto incastrato nel cassonetto per la raccolta degli indumenti usati.