Cantieri stradali: da lunedì 11 marzo chiusure e sensi unici a Dalmine e Zingonia

Gli interventi a Dalmine

Partiamo da Dalmine, che sarà interessata da diverse modifiche alla viabilità per permettere la prosecuzione di due cantieri. Da lunedì 11 marzo e fino al 10 maggio, infatti, saranno chiuse al traffico la via Guzzanica, nel tratto tra via Baschenis e la ex 525, e la via Tre Venezie, nel tratto tra via Istria e la ex 525. Per i mezzi pesanti provenienti da Bergamo e diretti nella zona artigianale di via Baschenis sarà obbligatoria la deviazione in ingresso con svolta a destra dalla ex 525 verso via Baschenis, all’intersezione con il distributore Eni; mentre, in uscita per la ex 525, ci sarà l’obbligo di svolta a sinistra da via Baschenis, all’intersezione con viale Locatelli. Queste prime modifiche si sono rese necessarie per permettere l’avanzamento del cantiere di realizzazione della nuova rotatoria sulla ex 525. Sempre da lunedì 11 marzo e fino al 25 aprile, inoltre, resterà chiusa al traffico via Guzzanica per la ripresa dei lavori della nuova pista ciclabile e la completa riasfaltatura della via. In questo caso sarà istituito, in successione e secondo l’avanzamento del cantiere, il senso unico (con direzione di marcia verso via Stella Alpina) nei tratti da via Capitano Sora a via Doria, da via Doria a via Monte Nevoso e, infine, da via Monte Nevoso a via Baschenis.