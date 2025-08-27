Burger button
Cronaca / Pianura
Mercoledì 27 Agosto 2025

Carabinieri di Treviglio, una settimana di controlli: oltre 600 giovani identificati

L’OPERAZIONE. Uno deferito per possesso di sostanze ai fini di spaccio, altri due per furto aggravato in concorso.

Redazione Web
Redazione Web
I controlli dei carabinieri di Treviglio
I controlli dei carabinieri di Treviglio

Treviglio

Tra il 18 e il 25 agosto, una settimana di controlli dei carabinieri di Treviglio nei principali centri della Bassa Bergamasca, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori commessi in particolare da gruppi giovanili.

I numeri

I controlli, nei pressi delle stazioni ferroviarie, degli oratori, dei locali pubblici e altri luoghi d’aggregazione, ha portato all’identificazione di circa 630 giovani, molti dei quali con precedenti specifici: 200 tra Treviglio e Caravaggio nel fine settimana del 23 e 24 agosto e altri 400 nei restanti 50 comuni del territorio di competenza.

I controlli dei carabinieri di Treviglio
I controlli dei carabinieri di Treviglio

Tre denunce

Deferiti un 17enne di Osio Sopra per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e altri due giovani di nazionalità rumena, di 22 e 37 anni, per furto aggravato in concorso. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di 45 grammi di hashsih e 2 grammi di ketamina, con relativa segnalazione alla Prefettura di due soggetti per uso personale.

Treviglio
Caravaggio
Osio Sopra
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Criminalità
droga
Carabinieri