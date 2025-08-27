Carabinieri di Treviglio, una settimana di controlli: oltre 600 giovani identificati

Tra il 18 e il 25 agosto, una settimana di controlli dei carabinieri di Treviglio nei principali centri della Bassa Bergamasca, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori commessi in particolare da gruppi giovanili.

I numeri

I controlli, nei pressi delle stazioni ferroviarie, degli oratori, dei locali pubblici e altri luoghi d’aggregazione, ha portato all’identificazione di circa 630 giovani, molti dei quali con precedenti specifici: 200 tra Treviglio e Caravaggio nel fine settimana del 23 e 24 agosto e altri 400 nei restanti 50 comuni del territorio di competenza.