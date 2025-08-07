Cellulare alla guida e alcol test: raffica di patenti ritirate nella Bassa Bergamasca

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento del traffico, la Polizia Locale del Distretto «Bassa Bergamasca Orientale» (Dpl-Bbor) ha intensificato i controlli sul territorio per garantire la sicurezza stradale. L’attività si concentra soprattutto nei fine settimana e nelle ore serali e notturne, con un’attenzione particolare al contrasto delle condotte di guida pericolose, come la guida in stato di ebbrezza e l’uso del cellulare al volante.

I dati di luglio: ritirati documenti e raffica di sanzioni

I controlli del mese di luglio:

Le violazioni accertate:

In tutte le violazioni gravi – come la guida sotto effetto dell’alcol o l’uso improprio dello smartphone – è scattato il ritiro immediato della patente, in linea con la riforma normativa entrata in vigore a dicembre 2024, che ha inasprito le sanzioni previste.

Distrazione alla guida: lo smartphone causa di incidenti

La vigilanza proseguirà per tutta l’estate

«La sicurezza stradale è una priorità assoluta – ha dichiarato il sindaco Gianfranco Gafforelli di Romano di Lombardia – e questi dati dimostrano l’impegno concreto dell’amministrazione. Ogni vita sulla strada è un bene da proteggere, e la superficialità alla guida non può essere tollerata. Ringrazio la Polizia Locale per l’attività di controllo e prevenzione.»