Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Giovedì 07 Agosto 2025

Cellulare alla guida e alcol test: raffica di patenti ritirate nella Bassa Bergamasca

SICUREZZA SULLE STRADE. Nel mese di luglio oltre 250 veicoli controllati, 447 persone identificate e 48 conducenti sottoposti ad alcol test. Ritiro della patente per chi guida ubriaco o usa lo smartphone al volante.

La centrale operativa della polizia locale del distretto della Bassa Bergamasca Orientale
La centrale operativa della polizia locale del distretto della Bassa Bergamasca Orientale

Romano di Lombardia

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento del traffico, la Polizia Locale del Distretto «Bassa Bergamasca Orientale» (Dpl-Bbor) ha intensificato i controlli sul territorio per garantire la sicurezza stradale. L’attività si concentra soprattutto nei fine settimana e nelle ore serali e notturne, con un’attenzione particolare al contrasto delle condotte di guida pericolose, come la guida in stato di ebbrezza e l’uso del cellulare al volante.

I dati di luglio: ritirati documenti e raffica di sanzioni

I controlli del mese di luglio:

- 252 veicoli controllati
- 447 persone identificate
- 48 conducenti sottoposti ad alcol test

Le violazioni accertate:

- 1 caso di guida senza patente
- 9 infrazioni per eccesso di velocità
- 6 sorpassi irregolari
- 8 mancate cinture di sicurezza
- 5 utilizzi del cellulare durante la guida
- 2 casi di guida in stato di ebbrezza alcolica
- 3 veicoli senza assicurazione

In tutte le violazioni gravi – come la guida sotto effetto dell’alcol o l’uso improprio dello smartphone – è scattato il ritiro immediato della patente, in linea con la riforma normativa entrata in vigore a dicembre 2024, che ha inasprito le sanzioni previste.

Distrazione alla guida: lo smartphone causa di incidenti

Uno degli aspetti più critici rilevati dai controlli riguarda l’uso del cellulare alla guida. Telefonare, inviare messaggi, controllare i social o navigare sul GPS equivale, nei fatti, a diversi secondi di «cecità» al volante, durante i quali il veicolo prosegue senza alcun controllo reale.

Questo comportamento: riduce drasticamente i tempi di reazione,aumenta il rischio di incidenti in modo simile alla guida in stato di ebbrezza,è oggi una delle principali cause di incidentalità secondo i dati nazionali.

La vigilanza proseguirà per tutta l’estate

I controlli stradali della Polizia Locale della Bassa Bergamasca Orientale continueranno anche nelle prossime settimane, in un periodo in cui la sicurezza su strada è ancora più importante per via dell’incremento degli spostamenti estivi.

«La sicurezza stradale è una priorità assoluta – ha dichiarato il sindaco Gianfranco Gafforelli di Romano di Lombardia – e questi dati dimostrano l’impegno concreto dell’amministrazione. Ogni vita sulla strada è un bene da proteggere, e la superficialità alla guida non può essere tollerata. Ringrazio la Polizia Locale per l’attività di controllo e prevenzione.»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Romano di Lombardia
Economia, affari e finanza
Trasporti
Trasporti stradali
Beni Consumo
Bevande
politica
Aiuto estero
Sanzioni economiche
Informatica e Telecomunicazioni
Sistemi Telecomunicazione
Gianfranco Gafforelli