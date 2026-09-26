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Cronaca / Pianura Sabato 26 Settembre 2026

Cerca di disfarsi di 10 dosi di cocaina a Canonica d’Adda, ma i carabinieri lo arrestano

SPACCIO. L’uomo avrebbe gettato un involucro in un campo alla vista dei carabinieri. Recuperate dieci dosi di cocaina. Disposto il divieto di dimora.

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Cerca di disfarsi di 10 dosi di cocaina a Canonica d’Adda, ma i carabinieri lo arrestano
I carabinieri di Calusco hanno arrestato a Canonica uno spacciatore 30enne, trovato con 10 dosi di cocaina

Canonica d’Adda

Dieci dosi di cocaina recuperate dopo che un uomo avrebbe tentato di disfarsene lanciando un involucro nella vegetazione. Un 30enne marocchino, senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Fara Gera d’Adda.

Canonica d’Adda, il controllo nel parcheggio di via Lombardia

L’operazione è scattata nel pomeriggio di mercoledì 23 settembre in via Lombardia, all’interno di un parcheggio. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato l’uomo uscire da un locale pubblico. Secondo quanto riferito dai carabinieri, alla vista della pattuglia il 30enne avrebbe accelerato il passo verso un’auto in sosta e gettato un involucro nella vegetazione di un campo vicino alla strada.

I militari lo hanno fermato e hanno recuperato il pacchetto, all’interno del quale sono state trovate dieci dosi di sostanza risultata positiva al narcotest per la cocaina. Durante la perquisizione dell’auto è stata inoltre sequestrata una siringa contenente una sostanza viscosa.

Arrestato, disposto il divieto di dimora in Bergamasca

Successivi accertamenti hanno riguardato l’indirizzo indicato dall’uomo a Bonate Sotto. Le verifiche effettuate dai carabinieri avrebbero escluso che il 30enne abitasse effettivamente in quell’abitazione.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della caserma di Treviglio. Al termine dell’udienza per direttissima, il giudice ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora a Bergamo e in provincia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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