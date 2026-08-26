«Clown Eolo» e il suo naso rosso per sempre nel cuore dei malati

«Giuseppe era un pozzo di energia, metteva l’anima in tutto ciò che faceva». È in questa frase pronunciata dall’amico di sempre Pier Ubiali che si racchiude l’essenza di Giuseppe Duzioni, scomparso il 25 agosto all’età di 63 anni. Nato il 15 marzo 1963 e originario di Verdello, Giuseppe era l’anima del mobilificio «Duzioni Mobili Snc», l’attività ereditata dal padre e che oggi continua a vivere grazie al lavoro di uno dei suoi figli. Per Giuseppe però, nonostante la passione per il suo lavoro, venivano sempre prima le persone, l’ascolto e la relazione umana.

La sua generosità e la sua umiltà lo avevano portato a diventare, quasi a sua insaputa e solo per l’insistenza di chi vedeva in lui una guida, presidente dell’associazione «Dutúr clown», la realtà nata a Bergamo nel 2002 e legata al ramo nazionale di «Vip-Viviamo in positivo», con sede centralizzata a Torino, dove Giuseppe aveva fatto i primi corsi con Pier, in arte clown Ananasso. In corsia e nella vita di tutti i giorni per tutti era «clown Eolo»: «È una forma di volontariato che aiuta a crescere e a confrontarsi con la sofferenza – ripeteva Giuseppe – dove i volontari, con una passione sfrenata per il naso rosso e il camice colorato hanno dai 18 ai 45 anni e arrivano da tutta la Bergamasca».

A tracciarne un ricordo è Alessandro Pellegrini, compagno di viaggio nella clownerie con il nome di clown «Palla» e portavoce del gruppo «Pacoti Brasile», che definisce Duzioni come «un uomo eccezionale dal cuore grande, vero e proprio pioniere della clownerie negli ospedali e nelle Rsa bergamasche, spintosi poi anche in missioni in Africa e in Brasile per portare un raggio di sole dove la solitudine, la paura e la malattia rischiavano di avere il sopravvento. Dietro quel naso rosso non c’era soltanto una maschera, ma un uomo capace di avvicinarsi agli altri con un rispetto e un’umanità straordinari, capace di regalare momenti di pura leggerezza ai bambini ricoverati e parole di profondo conforto alle famiglie smarrite».

Un animo genuino, che i figli Raffaele, Elsa e Gionata descrivono come «un bambino, un giocherellone, un fuori di testa in senso buono, che talvolta combinava pasticci proprio perché non era capace di dire di no a nessuno, mettendo costantemente il prossimo davanti a se stesso». A confermare questa sua caratteristica è anche l’amico Pier: «Giuseppe era troppo generoso, anche quando non c’era la possibilità di fare ciò che gli veniva chiesto, lui diceva di sì e tentava».