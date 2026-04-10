Controlli all’alba tra Covo e Romano: sicurezza e attenzione alle fragilità

Partito da Covo il servizio straordinario di controllo del territorio svolto dalla Polizia Locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale nella mattinata di mercoledì 8 aprile. Dalle 6 del mattino quattro pattuglie, per un totale di otto operatori, hanno operato tra Covo, Romano di Lombardia, Bariano e Cortenuova con un’azione mirata alla sicurezza urbana e all’attenzione verso le fragilità sociali.

A Covo via vai notturno da uno stabile sospetto

A Covo gli agenti hanno ispezionato uno stabile segnalato per un sospetto via vai nelle ore serali e notturne: all’interno sono state identificate tre persone e accertata la presenza di 12 posti letto, con ulteriori verifiche tuttora in corso.

A Romano di Lombardia i controlli hanno riguardato diversi punti sensibili. Presso l’ex Lidl è stato identificato un uomo italiano senza fissa dimora, al quale è stato consegnato materiale informativo sui servizi di assistenza. Analogo intervento in via Fratelli Cairoli, dove un cittadino nigeriano ha ricevuto supporto dagli operatori. Diverso il caso in via Cappuccini: un uomo marocchino, irregolare, è stato denunciato per occupazione abusiva dopo aver forzato un immobile comunale, con avvio delle procedure di espulsione. Nessuna criticità invece alla stazione ferroviaria.

Ventotto immobili controllati e 41 identificate

A Bariano e Cortenuova i controlli non hanno evidenziato irregolarità, rispettivamente in uno stabile segnalato e nella zona industriale dell’ex centro commerciale «Le Acciaierie».