Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Venerdì 10 Aprile 2026

Controlli all’alba tra Covo e Romano: sicurezza e attenzione alle fragilità

I CONTROLLI. Operazione straordinaria della Polizia Locale della Bassa Bergamasca Orientale: 4 pattuglie impegnate, una denuncia per occupazione abusiva e verifiche su immobili segnalati.

Controlli all’alba tra Covo e Romano: sicurezza e attenzione alle fragilità
Contrasto al degrado, all’abusivismo edilizio e al sovraffollamento abitativo: le azioni della polizia locale nel territorio della Bassa Bergamasca Orientale

Partito da Covo il servizio straordinario di controllo del territorio svolto dalla Polizia Locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale nella mattinata di mercoledì 8 aprile. Dalle 6 del mattino quattro pattuglie, per un totale di otto operatori, hanno operato tra Covo, Romano di Lombardia, Bariano e Cortenuova con un’azione mirata alla sicurezza urbana e all’attenzione verso le fragilità sociali.

A Covo via vai notturno da uno stabile sospetto

A Covo gli agenti hanno ispezionato uno stabile segnalato per un sospetto via vai nelle ore serali e notturne: all’interno sono state identificate tre persone e accertata la presenza di 12 posti letto, con ulteriori verifiche tuttora in corso.

A Romano di Lombardia i controlli hanno riguardato diversi punti sensibili. Presso l’ex Lidl è stato identificato un uomo italiano senza fissa dimora, al quale è stato consegnato materiale informativo sui servizi di assistenza. Analogo intervento in via Fratelli Cairoli, dove un cittadino nigeriano ha ricevuto supporto dagli operatori. Diverso il caso in via Cappuccini: un uomo marocchino, irregolare, è stato denunciato per occupazione abusiva dopo aver forzato un immobile comunale, con avvio delle procedure di espulsione. Nessuna criticità invece alla stazione ferroviaria.

Ventotto immobili controllati e 41 identificate

A Bariano e Cortenuova i controlli non hanno evidenziato irregolarità, rispettivamente in uno stabile segnalato e nella zona industriale dell’ex centro commerciale «Le Acciaierie».

L’operazione, terza dall’inizio dell’anno, conferma un approccio che unisce prevenzione e attenzione sociale: 28 immobili controllati, 41 persone identificate e 4 denunce. Un’attività costruita anche sulle segnalazioni di cittadini e amministratori locali, con l’obiettivo di rafforzare sicurezza e coesione sul territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Romano di Lombardia
Bariano
Cortenuova
Covo
Giustizia, Criminalità
Criminalità Organizzata
Sociale
senzatetto
Questioni sociali (generico)
Politica
Enti locali