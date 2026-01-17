Burger button
Cronaca / Pianura
Sabato 17 Gennaio 2026

Costa di Mezzate, 64enne aggredito in un tentativo di rapina in casa

IL CASO. Colpito alla testa e alle costole, fortunatamente non ha rimediato conseguenze gravi. Indagano i carabinieri.

Monica Armeli
Monica Armeli

Costa di Mezzate

Attimi di paura e violenza in una casa di Costa di Mezzate, nel mirino dei malviventi è finito un panettiere di 64 anni, aggredito durante un tentativo di rapina. L’episodio è avvenuto attorno alle 17 di venerdì 16 gennaio: in azione tre malviventi.

Colpito alla testa e alle costole

Due complici hanno fatto irruzione in casa dopo aver scassinato la finestra del bagno, mentre un terzo è rimasto fuori a fare da palo. Il proprietario, che stava riposando prima di andare al lavoro, è stato svegliato dai rumori sospetti e si è trovato faccia a faccia con uno dei banditi. Il malvivente ha reagito aggredendo l’uomo, mentre il complice lo ha sorpreso alle spalle con un’asta staccata dai tendaggi. Il 64enne è stato colpito alla testa e preso a calci alle costole, poi è stato lasciato a terra. I tre sono fuggiti senza portare via nulla. Il panettiere, fortunatamente, non ha riportato lesioni gravi, ma è stato medicato per i lievi traumi subiti. Sabato 17 gennaio ha formalizzato la denuncia ai carabinieri di Calcinate, che stanno indagando per identificare i responsabili e verificare eventuali immagini di videosorveglianza.

