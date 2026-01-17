Costa di Mezzate, 64enne aggredito in un tentativo di rapina in casa

Colpito alla testa e alle costole

Due complici hanno fatto irruzione in casa dopo aver scassinato la finestra del bagno, mentre un terzo è rimasto fuori a fare da palo. Il proprietario, che stava riposando prima di andare al lavoro, è stato svegliato dai rumori sospetti e si è trovato faccia a faccia con uno dei banditi. Il malvivente ha reagito aggredendo l’uomo, mentre il complice lo ha sorpreso alle spalle con un’asta staccata dai tendaggi. Il 64enne è stato colpito alla testa e preso a calci alle costole, poi è stato lasciato a terra. I tre sono fuggiti senza portare via nulla. Il panettiere, fortunatamente, non ha riportato lesioni gravi, ma è stato medicato per i lievi traumi subiti. Sabato 17 gennaio ha formalizzato la denuncia ai carabinieri di Calcinate, che stanno indagando per identificare i responsabili e verificare eventuali immagini di videosorveglianza.