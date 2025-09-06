Dalmine, auto si ribalta nella notte: 45enne ferita e positiva all’alcoltest

Un’auto si è ribaltata nella notte tra venerdì e sabato 6 settembre in via XXV Aprile a Dalmine, all’altezza del civico 66. Alla guida del veicolo c’era una donna di 45 anni, rimasta ferita e risultata in stato di ebbrezza. L’allarme è scattato alle 3.33: in pochi minuti sono intervenuti sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Osio Sotto per i rilievi.