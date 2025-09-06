Dalmine, auto si ribalta nella notte: 45enne ferita e positiva all’alcoltest
LO SCHIANTO. Incidente in via XXV Aprile alle 3 tra il 5 e 6 settembre: sul posto soccorritori, vigili del fuoco e carabinieri. La donna, 45 anni, trasportata in ospedale non sarebbe in gravi condizioni.
Un’auto si è ribaltata nella notte tra venerdì e sabato 6 settembre in via XXV Aprile a Dalmine, all’altezza del civico 66. Alla guida del veicolo c’era una donna di 45 anni, rimasta ferita e risultata in stato di ebbrezza. L’allarme è scattato alle 3.33: in pochi minuti sono intervenuti sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Osio Sotto per i rilievi.
La conducente è stata estratta dall’abitacolo e trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: inizialmente in codice giallo, le sue condizioni sono state poi classificate meno gravi. Dai primi accertamenti non risultano altri mezzi coinvolti, ma danni a beni lungo la carreggiata. La strada è rimasta parzialmente bloccata durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.
