Dalmine, è morto l’anziano investito da un’auto mercoledì

Purtroppo, non ce l’ha fatta Lorenzo Colombo, l’uomo coinvolto mercoledì mattina - 20 dicembre - in un grave incidente a Dalmine: dopo due giorni di prognosi riservata, alla fine è deceduto questo pomeriggio, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’anziano mercoledì mattina, intorno alle 10,15, stava percorrendo in sella alla sua bicicletta la rotonda in fondo a via Fabio Filzi, quando è stato urtato da una Fiat Panda, che lo ha sbalzato dal mezzo facendolo cadere a terra. L’anziano nella caduta ha riportato un grave trauma cranico. I soccorsi, arrivati sul posto, lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Bergamo. Residente a Dalmine, dove abitava a Sforzatica Santa Maria, Lorenzo Colombo aveva 87 anni ed era in pensione da diversi anni. Lascia nel dolore due figli.