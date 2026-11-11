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Cronaca / Pianura Mercoledì 11 Novembre 2026

Donna in pericolo a Udine, i soccorsi partono da una segnalazione a Romano

IL CASO. Due donne hanno chiesto aiuto ai carabinieri dopo una videochiamata. I militari rintracciano la cinquantenne e attivano l’intervento dei colleghi friulani.

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Redazione Web
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Donna in pericolo a Udine, i soccorsi partono da una segnalazione a Romano
Un’auto dei carabinieri in una foto di repertorio

Udine

Una richiesta d’aiuto raccolta a Romano di Lombardia ha permesso di soccorrere una donna di 50 anni nella sua abitazione a Udine. L’intervento è scattato nella serata di sabato 7 novembre, quando due residenti del comune bergamasco si sono presentate alla locale stazione dei carabinieri, segnalando una situazione di pericolo imminente.

La segnalazione dopo la videochiamata

Secondo quanto riferito dall’Arma, le due donne stavano partecipando a una videochiamata di gruppo con alcune persone appena conosciute tramite TikTok. Durante il collegamento, una delle partecipanti aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita.

Le informazioni disponibili erano poche: le due residenti non conoscevano l’identità della donna né il suo indirizzo. I carabinieri di Romano hanno quindi avviato gli accertamenti, riuscendo a identificarla e a individuare la sua abitazione nel capoluogo friulano.

I soccorsi nell’abitazione a Udine

I militari bergamaschi hanno subito contattato la centrale operativa del Comando provinciale di Udine, che ha inviato sul posto due pattuglie della Sezione Radiomobile.
Entrati nell’abitazione, i carabinieri hanno raggiunto la cinquantenne e l’hanno messa in sicurezza, affidandola alle cure dei sanitari. La tempestiva segnalazione e il coordinamento tra i due comandi hanno consentito di intervenire in tempo.

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