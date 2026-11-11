Donna in pericolo a Udine, i soccorsi partono da una segnalazione a Romano

Una richiesta d’aiuto raccolta a Romano di Lombardia ha permesso di soccorrere una donna di 50 anni nella sua abitazione a Udine. L’intervento è scattato nella serata di sabato 7 novembre, quando due residenti del comune bergamasco si sono presentate alla locale stazione dei carabinieri, segnalando una situazione di pericolo imminente.

La segnalazione dopo la videochiamata

Secondo quanto riferito dall’Arma, le due donne stavano partecipando a una videochiamata di gruppo con alcune persone appena conosciute tramite TikTok. Durante il collegamento, una delle partecipanti aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita.

Le informazioni disponibili erano poche: le due residenti non conoscevano l’identità della donna né il suo indirizzo. I carabinieri di Romano hanno quindi avviato gli accertamenti, riuscendo a identificarla e a individuare la sua abitazione nel capoluogo friulano.

I soccorsi nell’abitazione a Udine