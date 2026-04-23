Romano, doppia rapina in due giorni in farmacia: «L’ho inseguito e poi è stato arrestato»

Minacciati con una chiave inglese

«Ero al bancone quando è entrato un uomo con cappellino in testa e doppia felpa: brandiva una chiave inglese da circa trenta centimetri, con cui mi ha minacciato»

A raccontare quanto accaduto mercoledì 22 aprile è il titolare 35enne della farmacia Aiolfi di via Isonzo: «Ero al bancone quando è entrato un uomo con cappellino in testa e doppia felpa: brandiva una chiave inglese da circa trenta centimetri, con cui mi ha minacciato». Con sangue freddo, il titolare a quel punto si è frapposto tra il trentenne e il registratore di cassa: «C’è stata una colluttazione e poi mi ha spinto a terra, sono caduto sul gomito». Una lesione non grave, ma che comunque gli è costata dieci giorni di prognosi. Il malvivente nel frattempo ha arraffato circa seicento euro dalla cassa e si è allontanato a piedi.