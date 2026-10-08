E-Brt, lunedì nuovo record di passeggeri: 7.311

Oltre 7.300 passeggeri in un giorno (per la precisione 7.311): a poco più di due mesi dall’avvio del servizio la linea e-Brt fa segnare un nuovo record. Il dato, relativo al 5 ottobre, si inserisce in una crescita progressiva dell’utilizzo dei bus elettrici, che ha superato i 39mila passeggeri nella media settimanale e i 6.600 nei giorni feriali.

In queste prime settimane il servizio ha visto aumentare il numero dei passeggeri (grazie soprattutto ai tanti studenti che la utilizzano proprio nei giorni feriali) e ora Atb mette a disposizione anche uno strumento per seguirne l’andamento nel tempo.

Nuove informazioni alle pensiline

«Chi utilizza l’e-Brt, e più in generale chi vive sul nostro territorio, deve poter accedere ai dati relativi al servizio - spiega Stefano Negretti, responsabile Area commerciale di Atb. - I numeri però raccontano solo una parte: l’altra la conosce chi utilizza il servizio. È a loro, e ai cittadini, che chiediamo suggerimenti e indicazioni, in una logica di miglioramento continuo».

Parallelamente prosegue l’aggiornamento delle informazioni alle fermate. Le bacheche touch delle pensiline alla stazione di Bergamo, a Bergamo Caniana e a Dalmine UniBg-Point sono ora consultabili in italiano e in inglese, con la lingua selezionabile attraverso le apposite bandiere nella parte inferiore del display. La stessa funzione è in corso di attivazione sugli schermi digitali delle altre fermate dell’e-Brt.

Una scelta legata anche alla presenza di universitari stranieri e turisti che utilizzano il trasporto pubblico. «È importante rendere le informazioni di servizio alle fermate accessibili anche in inglese - sottolinea Negretti -. Anche questo è un impegno che stiamo portando a termine velocemente».

Dati e-Brt pubblici sul sito di Atb