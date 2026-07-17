Forte temporale all’alba, capannone scoperchiato dal vento a Calcinate -Foto

Un forte temporale si è scaricato poco prima dell’alba di venerdì 17 luglio nella Bergamasca. Tuoni, fulmini e forte vento hanno causato qualche apprensione e qualche piccolo disagio , soprattutto alla circolazione stradale per allagamenti di sottopassi o tratti di strade.

Una settantina gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto zona Castelli Calepio-Sarnico per vento forte. L’intervento più importante dei vigili del fuoco è stato a Calcinate, in via Nenni, dove una piccola ma potente tromba d’aria ha provocato lo scoperchiamento di 50 metri quadrati di tetto di un capannone di una cartiera. Nessuno si è ferito ma ora sono in corso i lavori di bonifica anche dei pezzi che sono volati via nei cortili delle aziende vicine.