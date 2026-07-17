Forte temporale all’alba, capannone scoperchiato dal vento a Calcinate -Foto
I DANNI. Verso le 5 di venerdì 18 luglio ancora un forte temporale si è abbattuto sulla Bergamasca. Nessun danno ingente, si registrano rami spezzati e allagamenti e una copertura volata via a Calcinate.Lettura meno di un minuto.
Calcinate
Un forte temporale si è scaricato poco prima dell’alba di venerdì 17 luglio nella Bergamasca. Tuoni, fulmini e forte vento hanno causato qualche apprensione e qualche piccolo disagio, soprattutto alla circolazione stradale per allagamenti di sottopassi o tratti di strade.
Una settantina gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto zona Castelli Calepio-Sarnico per vento forte. L’intervento più importante dei vigili del fuoco è stato a Calcinate, in via Nenni, dove una piccola ma potente tromba d’aria ha provocato lo scoperchiamento di 50 metri quadrati di tetto di un capannone di una cartiera. Nessuno si è ferito ma ora sono in corso i lavori di bonifica anche dei pezzi che sono volati via nei cortili delle aziende vicine.
Danni allo stadio comunale di Chiuduno
Il vento ha divelto le lamiere e la copertura delle strutture dello stadio comunale di Chiuduno provocando diversi danni.
Gli allagamenti
In mattinata si allagata una corsia dell’Asse a Treviolo in direzione Bergamo, mentre a Levate una strada è stata chiusa per l’allagamento di un sottopasso. Allagato anche un sottopasso ciclopedonale a Romano di Lombardia.
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