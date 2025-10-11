Burger button
Cronaca / Pianura
Sabato 11 Ottobre 2025

Bolgare, frontale nella notte: muore una ragazza di 23 anni. Ferita anche la sorella - Foto e video

L’INCIDENTE. Una ragazza di 23 anni, Asia Curnis, di Gandosso, ha perso la vita in un violento incidente che ha coinvolto due auto con a bordo cinque giovani, di età compresa tra i 20 e i 29 anni.

Monica Armeli
Monica Armeli
01:40

Tragedia nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre lungo la strada provinciale 91 bis, nel territorio di Bolgare, in direzione di Chiuduno. Una ragazza di 23 anni, Asia Curnis di Gandosso, ha perso la vita in un violento incidente che ha coinvolto due auto con a bordo cinque giovani, di età compresa tra i 20 e i 29 anni.

La dinamica

L’impatto, avvenuto intorno alle 2.30, è stato frontale. Secondo le prime ricostruzioni, una Mercedes, impegnata in una manovra di sorpasso di una Fiat Punto, si sarebbe scontrata con un’Audi Q2 che procedeva in direzione opposta. A bordo dell’Audi viaggiavano la giovane 23enne, che era alla guida, e la sorella minore di 20 anni. Nella Mercedes si trovavano tre ragazzi, tutti tra i 23 e i 29 anni. La Polizia Stradale di Treviglio è al lavoro per chiarire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità: i due veicoli al momento sono stati posti sotto sequestro.

L’Audi su cui viaggiava la 23enne morta in ospedale a seguito dell’impatto
L’Audi su cui viaggiava la 23enne morta in ospedale a seguito dell’impatto
L’intervento dei Vigili del fuoco di Credaro
L’intervento dei Vigili del fuoco di Credaro

I soccorsi

Le conseguenze dell’incidente sono state gravissime. I due conducenti, la ragazza e il giovane al volante della Mercedes, sono rimasti feriti in modo critico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con quattro ambulanze e tre auto mediche. La 23enne è stata rianimata per circa 45 minuti, ma nonostante gli sforzi è deceduta poco dopo l’arrivo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il conducente della Mercedes, anch’egli 23enne, è ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri giovani coinvolti hanno riportato ferite di minore entità. Sotto choc la sorella di Asia.

I rilievi e gli interventi

Oltre agli agenti della Polizia Stradale, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Credaro, che hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere il conducente della Mercedes, rimasto incastrato nell’abitacolo.

