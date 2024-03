Fugge in auto per evitare il controllo, inseguito e bloccato: la patente era revocata da 12 anni

Prima si è chiuso in macchina per evitare i controlli della pattuglia di vigili, poi è scappato a folle velocità in direzione Mornico. È accaduto nei giorni scorsi a Palosco, ma la notizia è stata resa nota lunedì 4 marzo. Una fuga durata sei chilometri e conclusa a Cavernago. Una pattuglia della polizia locale di Bolgare e Palosco ha bloccato il fuggitivo in una strada a fondo chiuso. Dai controlli successivi è emerso che il conducente, 48 anni, residente a Seriate, stava circolando nonostante la patente revocata ormai dal 2012 e oltretutto con il veicolo sottoposto a confisca (a causa di precedenti violazioni). Il conducente risultava anche in affidamento ai Servizi sociali e con vari precedenti ancora in pendenza. Per il 48enne sono scattati la denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, il sequestro dell’auto oltre a tremila euro di sanzioni per le violazioni accertate.