Grandinata nella Bassa, dal cielo piovono chicchi giganti -Foto/Video
METEO. Temprale verso le 5.30 di venerdì 28 agosto nella nostra provincia, le zona più colpite quelle della pianura con grandinate che hanno lasciato sul terreno chicchi giganti.Lettura meno di un minuto.
Cividate
Un forte temporale si è abbattuto all’alba di venerdì 28 agosto sulla Lombardia, i segni più tangibili ed eclatanti li ha lasciati nella zona della Bassa Bergamasca, tra Romano di Lombardia, Cividate al Piano e Morengo dove dal cielo sono caduti chicchi di grandine enormi che hanno danneggiato auto, piante e fiori.
Chicchi grossi quasi come il palmo di una mano, fino a 10 centimetri di diametro, come testimoniano diverse immagini che sono circolate sui social e che vi mostriamo qui sotto.
Grandine gigante a Romano, Cividate e Morengo
Verso le 5.30 di venerdì 28 agosto una forte grandinata ha colpito la Bassa Bergamasca, i chicchi grandi come un palmo di una mano.
Le previsioni per le prossime ore
Le previsioni per le prossime ore danno un miglioramento progressivo della situazione anche se soprattutto sui rilievi, anche nelle prossime ore è prevista qualche possibilità di fenomeni temporaleschi sparsi. Dalla sera il tempo comincerà a migliorare.
Sabato e domenica non sono previste precipitazioni anche se il cielo rimarrà tratteggiato da nubi sparse che si alterneranno con schiarite e sole. Le temperature massime non dovrebbero superare i 30°C in pianura. Le minime in discesa intorno ai 18/20 gradi.
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