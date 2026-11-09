Grignetta, escursionista bergamasco precipita per dieci metri: morto a 43 anni

Stava affrontando un’escursione in Grignetta, quando è caduto per diversi metri, riportando traumi gravissimi, che non gli hanno lasciato alcuna possibilità di salvezza. Gabriele Borgonovo, 43 anni, residente a Verdello, è morto nella mattinata di lunedì 9 novembre, nonostante l’intervento del personale medico di Areu e del Soccorso alpino.

L’incidente è avvenuto attorno alle 11, mentre Borgonovo stava affrontando il traverso dei Magnaghi, nel territorio comunale di Mandello del Lario. È in questo tratto, particolarmente impervio del tracciato, che l’uomo è caduto dal sentiero, precipitando per oltre dieci metri nel Canale dell’Igloo, ripida diramazione del più noto Canalone Porta.

L’allarme lanciato dall’amico

A lanciare l’allarme è stato il compagno di escursione di Borgonovo che, dopo aver assistito impotente alla caduta dell’amico, ha contattato il 112, mettendo in moto la macchina dei soccorsi. La sala operativa di Areu, una volta ricevuta la richiesta di aiuto, ha subito mobilitato, in codice rosso, l’elisoccorso di Como, alzatosi in volo dalla base di Villa Guardia, e le squadre della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino che si sono radunate al centro operativo del Bione, per poi essere trasferite sul luogo dell’incidente.

Il mezzo aereo ha provveduto a portare in quota l’equipe medica e i tecnici del Cnsas, per poi atterrare ai Piani dei Resinelli, in attesa di proseguire l’intervento. Dopo essere stati sbarcati nel canalone, invece, il medico e i soccorritori hanno raggiunto l’uomo precipitato, trovandolo privo di conoscenza e con traumi multipli. Accertata la gravità delle sue condizioni, hanno avviato le manovre di rianimazione. Purtroppo, però, il cuore di Borgonovo non ha ripreso a battere, spegnendo ogni speranza, Il medico ne ha, quindi, constatato il decesso sul posto. A questo punto, ai soccorritori non è restato altro da fare che informare le autorità competenti e i Carabinieri, per l’espletamento degli accertamenti e delle formalità di rito. Una volta ottenute le autorizzazioni necessarie al proseguimento dell’intervento, i tecnici del Soccorso alpino hanno organizzato il recupero della salma, che è stata imbarcata a bordo dell’elicottero e trasferita all’ospedale di Lecco.