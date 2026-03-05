Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Giovedì 05 Marzo 2026

I bergamaschi a Dubai: «Alert di notte ed esplosioni, ora la situazione sembra più calma»

LE TESTIMONIANZE. Il racconto di quattro amici della Bassa in vacanza a Dubai. Stefano Bertoli invece lavora lì da 7 anni. Rientrati mercoledì 4 marzo quattro crocieristi.

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore
Le esplosioni filmate da Bertoli a Dubai
Le esplosioni filmate da Bertoli a Dubai

«I momenti peggiori sono stati sabato e domenica 1 marzo, quando avremo sentito venti, trenta missili sopra le nostre teste. Poi devo dire che la situazione si è ora tranquillizzata. Saremmo dovuti rientrare ieri (martedì, ndr), ma non c’era il volo. Dopo vari contatti e ipotesi di trasferimento in bus in Oman, siamo riusciti a prenotare un volo da Dubai a Orio per venerdì». A parlare è Mirko Sirianni, 37 anni, di Treviglio, partito venerdì scorso per gli Emirati con i tre amici Massimo Bustreo e Luca Manzotti, 38 e 42 anni, entrambi di Pontirolo Nuovo, e Matteo Canobbio, 31 anni, di Predore, per festeggiare il compleanno di Massimo.

Leggi anche
I quattro amici della Bassa davanti al Burj Khalifa di Dubai
I quattro amici della Bassa davanti al Burj Khalifa di Dubai
Gli alert sullo smartphone di chi vive a Dubai
Gli alert sullo smartphone di chi vive a Dubai
Mauro Suzzi
Mauro Suzzi

«Tre di noi hanno a casa moglie e figli e dunque la preoccupazione è tanta – spiegano –: tuttavia ora siamo tranquillamente in giro e la situazione sembra tranquilla. Le prime esplosioni le abbiamo sentite sabato, quando eravamo in spiaggia e non è stato per nulla bello perché nella nostra vita non avevamo mai sentito scoppiare i missili. Gli alert di notte sui cellulari e due esplosioni in centro che hanno fatto tremare le nostre finestre ci hanno davvero spaventato».

Leggi anche
Leggi anche

Un altro bergamasco è Stefano Bertoli, 31 anni, di Zanica: da 7 anni lavora a Dubai nel campo immobiliare: «Sono venuto qui perché in Italia non vedevo alcun futuro per noi giovani: non si investe da noi sulle nuove generazioni, mentre qui è tutto più facile e ai giovani si dà fiducia». Sui rischi per il mercato immobiliare degli Emirati per via della guerra, Bertoli è cauto: «Il mercato in questo momento lo definirei stabile. C’è il rischio che qualcuno, pur di vendere, decida di svendere le sue proprietà, ma è sbagliato. Ogni situazione, anche la guerra, va vissuta in modo pragmatico e qui taxi, bar, supermercati funzionano: è il modo migliore per affrontare quanto accade».

Leggi anche

Sono invece rientrati ieri mattina in Italia con un volo atterrato alle 9,30 a Malpensa i quattro crocieristi di Caravaggio e Mozzanica – Mauro Suzzi, Laura Costa, Cristina Panno e Vittoria Sassi – che erano bloccati sulla Msc Euribia nel porto di Dubai (a bordo vi sono altri bergamaschi in attesa di rientrare): «Finalmente siamo a casa – spiega Suzzi –: abbiamo passato momenti di paura, ma ora è tutto finito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caravaggio
Mozzanica
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Guerra
Conflitti (generico)
Tempo libero
Turismo
Economia, affari e finanza
Mercati, Borse
Mirko Sirianni
Massimo Bustreo
Luca Manzotti
Matteo Canobbio
Stefano Bertoli
Mauro Suzzi
EcoDiBergamo.it
Msc Euribia