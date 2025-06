In casa a Bolgare con 25 chili di oppio: 62enne in manette

Maxi intervento antidroga dei carabinieri di Grumello del Monte insieme alla Polizia locale di Bolgare, che nei giorni scorsi hanno sequestrato 25 chili di oppio. Una droga di cui si parla poco, che viene utilizzata prevalentemente per via orale per resistere alla fatica del lavoro quotidiano, soprattutto nei campi dell’agricoltura e dell’edilizia, diffusa specialmente tra gli indiani. In manette è finito un 62enne pakistano in Italia da dodici anni e residente nel centro del paese. Finora era incensurato e da tempo era rimasto senza lavoro (la moglie e i figli vivono in Pakistan). Sbarcava il lunario grazie ai soldi derivanti dall’attività illecita. Lunedì mattina l’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha stabilito la custodia nel carcere di via Gleno.

Alcuni extracomunitari si recavano nell’appartamento dove il pakistano vendeva direttamente lo stupefacente, altre volte invece lo si vedeva in giro in bicicletta ed è probabile che effettuasse consegne della droga a domicilio dei clienti

Rintracciato grazie alla segnalazione dei cittadini

In casa, carabinieri e agenti della Polizia locale gli hanno trovato oltre 25 chili di oppio pronti per essere venduti, mettendo fine al traffico di stupefacenti che con molta probabilità andava avanti da tempo. Tutto è iniziato nei mesi scorsi grazie ad alcune segnalazioni di residenti che hanno allertato le forze dell’ordine per il continuo via vai di immigrati che si affollavano nell’abitazione, a tutte le ore del giorno e della notte. Alcuni extracomunitari si recavano nell’appartamento dove il pakistano vendeva direttamente lo stupefacente, altre volte invece lo si vedeva in giro in bicicletta ed è probabile che effettuasse consegne della droga a domicilio dei clienti.