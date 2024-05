In moto con patente scaduta e passeggero senza casco, fugge all’alt: individuato e denunciato

La fuga è terminata in un campo, dove le condizioni precarie non permettevano al ciclomotore di avere aderenza: la moto è finita a terra e i due sono fuggiti a piedi. Mentre il conducente riusciva a far perdere le proprie tracce, il passeggero, nonostante la resistenza, è stato raggiunto e bloccato da uno degli agenti, pur nella fanghiglia e nel pantano del terreno circostante. L’indagine nell’immediato ha consentito anche di identificare il conducente fuggitivo, il quale risultava con patente scaduta, ragione per la quale era fuggito.