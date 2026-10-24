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Cronaca / Pianura Sabato 24 Ottobre 2026

Incidente tra Ciserano e Pontirolo, motociclista 21enne in gravi condizioni

LA CADUTA. Il giovane ha perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare un trattore, poi tamponato da una Fiat Panda.

Lettura meno di un minuto.
Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore

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Incidente tra Ciserano e Pontirolo, motociclista 21enne in gravi condizioni
L’incidente tra Ciserano e Pontirolo
(Foto di Cesni)

Ciserano

Brutto incidente sulla provinciale Francresca, nel territorio di Ciserano, nella serata di sabato 24 ottobre. Un motociclista di 21 anni è stato trasportato in gravi condizioni, con l’elisoccorso, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Secondo le primissime ricostruzioni della dinamica, al vaglio della polizia stradale di Treviglio, il 21enne in sella a una Suzuki, dopo aver sorpassato una Fiat Panda, avrebbe perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare un trattore con attaccata una botte, che si era da poco immesso sulla provinciale da un campo adiacente e stava viaggiando in direzione di Pontirolo. La caduta è stata violenta e si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice rosso.

Incidente tra Ciserano e Pontirolo, motociclista 21enne in gravi condizioni
Sul posto l’elisoccorso
(Foto di Cesni)

Da dietro, l’uomo alla guida della Fiat Panda, non avrebbe frenato in tempo andandosi a scontrare contro il retro della botte trainata dal trattore, ma rimediando solo ferite lievi. La strada è stata chiusa al traffico.

Incidente tra Ciserano e Pontirolo, motociclista 21enne in gravi condizioni
Il trattore tamponato dalla Fiat Panda
(Foto di Cesni)

Sul posto la polizia stradale di Treviglio, l’elisoccorso, due ambulanze e un’automedica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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