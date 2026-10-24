Incidente tra Ciserano e Pontirolo, motociclista 21enne in gravi condizioni

Secondo le primissime ricostruzioni della dinamica, al vaglio della polizia stradale di Treviglio, il 21enne in sella a una Suzuki, dopo aver sorpassato una Fiat Panda, avrebbe perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare un trattore con attaccata una botte, che si era da poco immesso sulla provinciale da un campo adiacente e stava viaggiando in direzione di Pontirolo. La caduta è stata violenta e si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice rosso.