Incidente tra Ciserano e Pontirolo, motociclista 21enne in gravi condizioni
LA CADUTA. Il giovane ha perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare un trattore, poi tamponato da una Fiat Panda.Lettura meno di un minuto.
Ciserano
Brutto incidente sulla provinciale Francresca, nel territorio di Ciserano, nella serata di sabato 24 ottobre. Un motociclista di 21 anni è stato trasportato in gravi condizioni, con l’elisoccorso, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Secondo le primissime ricostruzioni della dinamica, al vaglio della polizia stradale di Treviglio, il 21enne in sella a una Suzuki, dopo aver sorpassato una Fiat Panda, avrebbe perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare un trattore con attaccata una botte, che si era da poco immesso sulla provinciale da un campo adiacente e stava viaggiando in direzione di Pontirolo. La caduta è stata violenta e si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice rosso.
Da dietro, l’uomo alla guida della Fiat Panda, non avrebbe frenato in tempo andandosi a scontrare contro il retro della botte trainata dal trattore, ma rimediando solo ferite lievi. La strada è stata chiusa al traffico.
Sul posto la polizia stradale di Treviglio, l’elisoccorso, due ambulanze e un’automedica.
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