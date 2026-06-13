Infortunio a Dalmine, operaio 55enne soccorso in codice rosso
L’INCIDENTE. L’uomo sarebbe rimasto ferito durante un lavoro di manutenzione. Sul posto anche l’elisoccorso.Lettura meno di un minuto.
Dalmine
Infortunio alla Tenaris di Dalmine nella tarda mattinata di sabato 13 giugno. Un uomo di 55 anni è stato portato in ospedale in codice rosso: secondo le primissime ricostruzioni, si tratterebbe di un operaio di una ditta esterna, rimasto ferito durante un lavoro di manutenzione nel reparto acciaieria.
L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno, sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, con l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia.
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