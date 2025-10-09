Burger button
Cronaca / Pianura
Giovedì 09 Ottobre 2025
in aggiornamento

Inseguito dai carabinieri si getta nel fiume Oglio e annega: muore 21enne

LA TRAGEDIA. Terminato nel peggiore dei modi un inseguimento nella serata di mercoledì 8 ottobre a Cividate in via Legionari.

Cividate

Tragedia a Cividate: un giovane di 21 anni, di origine marocchina, è morto annegato nel fiume Oglio dopo essersi buttato nelle acque gelide del corso d’acqua durante una fuga dai carabinieri.

Il fatto è accaduto nella serata di mercoledì 8 ottobre. Durante un pattugliamento nel centro del paese i militari hanno notato il giovane e lo hanno avvicinato per un controllo. Il 21enne è fuggito verso la riva del fiume in via Legionari. A quel punto si è buttato in acqua e non è più riemerso.

Sono partite le ricerche con i vigili del fuoco di Palazzolo coadiuvati dal reparto specializzato speleo alpino fluviale (Saf) di Bergamo e di Milano, anche con l’ausilio di un elicottero. Il corpo senza vita del giovane è stato recuperato poco dopo a due metri di profondità nelle vicinanze del punto dove si era tuffato.

I militari stanno indagando per risalire al motivo della fuga del 21enne.

Cividate al Piano
Bergamo
Milano
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Salvataggio
Sociale
Gente, Persone
Carabinieri
vigili del fuoco