Inseguito dai carabinieri si getta nel fiume Oglio e annega: muore 21enne
LA TRAGEDIA. Terminato nel peggiore dei modi un inseguimento nella serata di mercoledì 8 ottobre a Cividate in via Legionari.
Cividate
Tragedia a Cividate: un giovane di 21 anni, di origine marocchina, è morto annegato nel fiume Oglio dopo essersi buttato nelle acque gelide del corso d’acqua durante una fuga dai carabinieri.
Il fatto è accaduto nella serata di mercoledì 8 ottobre. Durante un pattugliamento nel centro del paese i militari hanno notato il giovane e lo hanno avvicinato per un controllo. Il 21enne è fuggito verso la riva del fiume in via Legionari. A quel punto si è buttato in acqua e non è più riemerso.
Sono partite le ricerche con i vigili del fuoco di Palazzolo coadiuvati dal reparto specializzato speleo alpino fluviale (Saf) di Bergamo e di Milano, anche con l’ausilio di un elicottero. Il corpo senza vita del giovane è stato recuperato poco dopo a due metri di profondità nelle vicinanze del punto dove si era tuffato.
I militari stanno indagando per risalire al motivo della fuga del 21enne.
