Ketamina e hashish nascosti a casa della nonna, arrestato 24enne

Un 24enne di Pontirolo Nuovo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio, nell’ambito di un servizio contro lo spaccio nei luoghi di aggregazione giovanile.

Fermato con hashish e ketamina

Intorno alle 23.45 i militari hanno notato il giovane allontanarsi rapidamente alla vista della pattuglia, in una zona già interessata da segnalazioni per possibili attività di spaccio. Una volta fermato, secondo quanto riferito dai carabinieri, avrebbe cercato di nascondere nei pantaloni un involucro contenente due dosi di hashish. Nel marsupio sono state trovate anche una dose di ketamina e altre due dosi di hashish.

La perquisizione nell’abitazione

Il controllo è stato quindi esteso a un appartamento nella disponibilità del 24enne, formalmente utilizzato dall’anziana nonna e già perquisito durante un’analoga operazione nel luglio 2025.

All’interno i carabinieri hanno sequestrato circa 21 grammi di ketamina in cristalli, altro hashish, un bilancino di precisione e un paio di forbici con residui di sostanza, ritenute utilizzate per il confezionamento delle dosi. I narcotest hanno confermato la presenza di hashish e ketamina.