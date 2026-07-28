La donna di 67 anni dispersa a Costa di Mezzate è rientrata a casa, sta bene

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della donna di 67 anni, di Costa di Mezzate, la cui scomparsa ha fatto scattare, nella giornata di lunedì, un’operazione di ricerca in paese. La signora non dava notizie di sé da due giorni, era uscita da casa in bici e non aveva più fatto rientro.

L’allarme era stato lanciato dal figlio, si erano mobilitate le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, la protezione civile e numerosi volontari, ma le prime ricerche non avevano dato esito.