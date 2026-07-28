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Cronaca / Pianura Martedì 28 Luglio 2026

La donna di 67 anni dispersa a Costa di Mezzate è rientrata a casa, sta bene

LIETO FINE. La donna, uscita in bicicletta, è rientrata a casa ed è in buone condizioni.

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Monica Armeli
Monica Armeli

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La donna di 67 anni dispersa a Costa di Mezzate è rientrata a casa, sta bene
Le ricerche della donna dispersa lunedì 27 luglio a Costa di Mezzate

Costa di Mezzate

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della donna di 67 anni, di Costa di Mezzate, la cui scomparsa ha fatto scattare, nella giornata di lunedì, un’operazione di ricerca in paese. La signora non dava notizie di sé da due giorni, era uscita da casa in bici e non aveva più fatto rientro.

L’allarme era stato lanciato dal figlio, si erano mobilitate le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, la protezione civile e numerosi volontari, ma le prime ricerche non avevano dato esito.

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Fortunatamente, la situazione si è risolta positivamente: la 67enne è rientrata a casa tra la notte e la mattina di martedì ed è in buone condizioni fisiche. La notizia ha posto fine alle ore di apprensione vissute dai familiari e dalla comunità locale, che aveva seguito con partecipazione gli sviluppi delle ricerche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Costa di Mezzate
Monica Armeli