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Cronaca / Pianura Martedì 28 Luglio 2026

Dispersa da 2 giorni a Costa di Mezzate, droni e cani molecolari per cercarla

LA SCOMPARSA. Iniziate le ricerche, fino a lunedì sera senza esito. La donna, 67 anni, era uscita di casa domenica in bicicletta.

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Dispersa da 2 giorni a Costa di Mezzate, droni e cani molecolari per cercarla
Le ricerche nelle campagne di Costa di Mezzate

Sono iniziate lunedì pomeriggio le ricerche di una donna di 67 anni, di Costa di Mezzate, che da due giorni non dà notizie di sé. Dopo essere uscita in bicicletta domenica, non ha più fatto rientro a casa, in via Don Sturzo.

Le operazioni di ricerca fanno capo al campo base allestito vicino al centro sportivo comunale. In azione ci sono i vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari della protezione civile, tutti impegnati nelle perlustrazioni coordinate dell’area. A supporto delle squadre sono attesi anche i cani molecolari, che verranno impiegati per seguire eventuali tracce utili a restringere il raggio delle ricerche. L’allarme è stato lanciato ieri dal figlio della donna, preoccupato per il mancato rientro della madre dopo un’uscita in bicicletta.

Da quel momento è stata avviata la macchina dei soccorsi, con verifiche e sopralluoghi che hanno dato il via alle operazioni sul territorio. Dalle prime notizie raccolte ieri sera sembra che l’ultimo segnale del cellulare della 67enne sia stato localizzato in via Capitani di Scalve. Le ricerche stanno interessando strade, sentieri, aree verdi e i luoghi compatibili con il tragitto che la signora potrebbe aver percorso. L’obiettivo è ricostruire i suoi ultimi spostamenti e individuare qualsiasi elemento utile al suo ritrovamento. Le operazioni al momento non hanno dato l’esito sperato - fino a lunedì la donna non è stata ritrovata -, sono proseguite con il coordinamento delle autorità e il supporto di tutti gli enti coinvolti. La ripresa delle ricerche nella mattinata di martedì.

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