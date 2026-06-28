L’abbraccio di Cologno al Cardinale Pizzaballa. «Dobbiamo saper vivere in perdita per amore dell’altro»» - Foto

«Saper vivere in perdita è cosa difficile oggi, nella nostra società dove se non ottieni non conti: dobbiamo imparare a saper vivere in perdita per amore dell’altro»»

La Messa è stata concelebrata dal Cardinale Pierbattista Pizzaballa con il Parroco di Cologno Don Giuseppe Navoni insieme a una ventina di sacerdoti. Il parroco Don Giuseppe ha aperto la celebrazione ricordando il recente incontro a Pavia della mamma del Cardinale Pizzaballa, Maria Tadini con Papa Leone XIV che le ha chiesto di portare i suoi ringraziamenti al Cardinale Pizzaballa per il suo grande contributo e ha aggiunto: «Per la nostra comunità è un momento di gioia ma anche di gratitudine, il Cardinale manca da due anni ma non manca nel nostro interessamento e nella nostra preghiera ma anche nelle domande che quotidianamente la comunità mi fa su di lui». La liturgia è proseguita con la lettura di un passo del Vangelo secondo Matteo sul tema della gratuità che, nell’Omelia, è stato commentato dal Cardinale Pizzaballa che ha ammesso: «Io sono come un padre che si prende cura della propria famiglia e ora ho una famiglia là che ha bisogno di me». E ha aggiunto: Ciò che conta nella vita è la gratuità. Nella vita - continua il Cardinale Pizzaballa - i conti non tornano mai, tornano quando qualcuno è disposto a perdere per amore dell’altro in qualsiasi relazione o contesto dove si vive insieme e questa è la giustizia che conta».