Lavori all’acquedotto di Ghisalba, dal 28 settembre possibili disagi in diversi comuni
L’INTERVENTO. Uniacque comunica che potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione e fenomeni di intorpidimento dell’acqua.Lettura meno di un minuto.
Dal 28 settembre è previsto un intervento di riqualificazione dell’impianto elettrico a servizio dell’acquedotto di Ghisalba, le cui condotte di adduzione alimentano la rete di distrubizone di diversi comuni.
I comuni interessati
Uniacque comunica che durante i lavori, che avranno una durata indicativa di dieci giorni, potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione e fenomeni di intorpidimento dell’acqua, principalmente nei comuni di Ghisalba, Cavernago, Cortenuova, Palosco e Martinengo, mentre in misura minore potrebbero essere interessati anche Bolgare, Calcinate, Mornico, Cividate, Calcio, Romano di Lombardia, Covo, Antegnate, Fara Olivana, Isso, Barbata e Fontanella.
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