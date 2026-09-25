Lavori all’acquedotto di Ghisalba, dal 28 settembre possibili disagi in diversi comuni

I comuni interessati

Uniacque comunica che durante i lavori, che avranno una durata indicativa di dieci giorni, potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione e fenomeni di intorpidimento dell’acqua, principalmente nei comuni di Ghisalba, Cavernago, Cortenuova, Palosco e Martinengo, mentre in misura minore potrebbero essere interessati anche Bolgare, Calcinate, Mornico, Cividate, Calcio, Romano di Lombardia, Covo, Antegnate, Fara Olivana, Isso, Barbata e Fontanella.