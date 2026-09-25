Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Venerdì 25 Settembre 2026

Lavori all’acquedotto di Ghisalba, dal 28 settembre possibili disagi in diversi comuni

L’INTERVENTO. Uniacque comunica che potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione e fenomeni di intorpidimento dell’acqua.

Lettura meno di un minuto.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Lavori all’acquedotto di Ghisalba, dal 28 settembre possibili disagi in diversi comuni
L’acquedotto di Ghisalba

Dal 28 settembre è previsto un intervento di riqualificazione dell’impianto elettrico a servizio dell’acquedotto di Ghisalba, le cui condotte di adduzione alimentano la rete di distrubizone di diversi comuni.

I comuni interessati

Uniacque comunica che durante i lavori, che avranno una durata indicativa di dieci giorni, potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione e fenomeni di intorpidimento dell’acqua, principalmente nei comuni di Ghisalba, Cavernago, Cortenuova, Palosco e Martinengo, mentre in misura minore potrebbero essere interessati anche Bolgare, Calcinate, Mornico, Cividate, Calcio, Romano di Lombardia, Covo, Antegnate, Fara Olivana, Isso, Barbata e Fontanella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ghisalba
Cavernago
Cortenuova
Isso
Martinengo
Palosco
Enti locali
Politica
Acqua
Ambiente
Uniacque