Martinengo, fumo nero nel parcheggio del supermercato: intervengono i vigili del fuoco
L’ALLARME. L’allarme lunedì 5 ottobre intorno alle 18.30 al Famila in via De Gasperi. Nessun ferito, in corso le verifiche per chiarire l’origine del fumo.Lettura meno di un minuto.
Martinengo
Denso fumo nero a Martinengo nel pomeriggio di lunedì 5 ottobre: si è formato all’interno del parcheggio interrato del supermercato Famila di via De Gasperi. Il tutto è avvenuto attorno alle 18,30 con i passanti che, vedendo dell’intenso fumo nero salire dallo stallo e sentendo un forte odore acre di plastica bruciata hanno immediatamente allertato i Vigili del fuoco.
Sul posto, in breve tempo, sono arrivate due squadre provenienti da Romano di Lombardia e Bergamo, per mettere in sicurezza l’area. La densa coltre di fumo ha reso difficili le operazioni, con i vigili del fuoco che hanno faticato a raggiungere il piano interrato. Al momento sono ancora in corso le operazioni per disperdere il fumo e per capire l’esatta origine. Non si registrano feriti.
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