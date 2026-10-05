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Cronaca / Pianura Lunedì 05 Ottobre 2026

Martinengo, fumo nero nel parcheggio del supermercato: intervengono i vigili del fuoco

L’ALLARME. L’allarme lunedì 5 ottobre intorno alle 18.30 al Famila in via De Gasperi. Nessun ferito, in corso le verifiche per chiarire l’origine del fumo.

Lettura meno di un minuto.
Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore
Martinengo, fumo nero nel parcheggio del supermercato: intervengono i vigili del fuoco
Denso fumo nero a Martinengo nel pomeriggio di lunedì 5 ottobre: si è formato all’interno del parcheggio interrato del supermercato Famila di via De Gasperi

Martinengo

Denso fumo nero a Martinengo nel pomeriggio di lunedì 5 ottobre: si è formato all’interno del parcheggio interrato del supermercato Famila di via De Gasperi. Il tutto è avvenuto attorno alle 18,30 con i passanti che, vedendo dell’intenso fumo nero salire dallo stallo e sentendo un forte odore acre di plastica bruciata hanno immediatamente allertato i Vigili del fuoco.

Martinengo, fumo nero nel parcheggio del supermercato: intervengono i vigili del fuoco
I Vigili del fuoco in azione a Martinengo per un incendio al Famila
Martinengo, fumo nero nel parcheggio del supermercato: intervengono i vigili del fuoco
Un denso fumo nero dal piano interrato

Sul posto, in breve tempo, sono arrivate due squadre provenienti da Romano di Lombardia e Bergamo, per mettere in sicurezza l’area. La densa coltre di fumo ha reso difficili le operazioni, con i vigili del fuoco che hanno faticato a raggiungere il piano interrato. Al momento sono ancora in corso le operazioni per disperdere il fumo e per capire l’esatta origine. Non si registrano feriti.

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