Martinengo, fumo nero nel parcheggio del supermercato: intervengono i vigili del fuoco

Denso fumo nero a Martinengo nel pomeriggio di lunedì 5 ottobre: si è formato all’interno del parcheggio interrato del supermercato Famila di via De Gasperi . Il tutto è avvenuto attorno alle 18,30 con i passanti che, vedendo dell’intenso fumo nero salire dallo stallo e sentendo un forte odore acre di plastica bruciata hanno immediatamente allertato i Vigili del fuoco.

Sul posto, in breve tempo, sono arrivate due squadre provenienti da Romano di Lombardia e Bergamo, per mettere in sicurezza l’area. La densa coltre di fumo ha reso difficili le operazioni, con i vigili del fuoco che hanno faticato a raggiungere il piano interrato. Al momento sono ancora in corso le operazioni per disperdere il fumo e per capire l’esatta origine. Non si registrano feriti.