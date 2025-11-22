Maxi tamponamento a Cologno, tre feriti. Il conducente positivo all’etilometro - Foto

Secondo le prime ricostruzioni, a innescare l’incidente è stato un furgoncino che ha tamponato una Fiat Punto con a bordo quattro ragazzi - tra i 23 e i 29 anni -, provocando poi un impatto a catena con gli altri veicoli.

L’incidente a Cologno

Ad avere la peggio è stato il conducente della Punto, trasportato all’ospedale di Bergamo: è sempre rimasto cosciente e, nonostante alcune contusioni, non desta preoccupazioni. Il conducente del furgone, un 27enne di Cologno, è risultato positivo all’etilometro con un valore superiore a 1,5 g/l. Il veicolo è stato confiscato e la patente ritirata ai fini della sospensione: la normativa prevede la revoca in caso di incidente provocato in stato di ebbrezza.