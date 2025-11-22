Burger button
Cronaca / Pianura
Sabato 22 Novembre 2025

Maxi tamponamento a Cologno, tre feriti. Il conducente positivo all’etilometro - Foto

L’INCIDENTE. Tamponamento a catena in via Bergamo a Cologno: coinvolti quattro veicoli e strada chiusa per quattro ore. Il 27enne alla guida del furgone è risultato positivo all’alcoltest: veicolo confiscato e patente ritirata.

Diego Defendini
Diego Defendini
Collaboratore
Due dei mezzi coinvolti nell’incidente
Due dei mezzi coinvolti nell’incidente

Cologno

Un tamponamento multiplo ha coinvolto quattro veicoli nella tarda serata di venerdì 21 novembre lungo via Bergamo a Cologno, rimasta chiusa in entrambe le direzioni per circa quattro ore, dalle 23.30 alle 03.40.

Secondo le prime ricostruzioni, a innescare l’incidente è stato un furgoncino che ha tamponato una Fiat Punto con a bordo quattro ragazzi - tra i 23 e i 29 anni -, provocando poi un impatto a catena con gli altri veicoli.

L’incidente a Cologno
L’incidente a Cologno

Ad avere la peggio è stato il conducente della Punto, trasportato all’ospedale di Bergamo: è sempre rimasto cosciente e, nonostante alcune contusioni, non desta preoccupazioni. Il conducente del furgone, un 27enne di Cologno, è risultato positivo all’etilometro con un valore superiore a 1,5 g/l. Il veicolo è stato confiscato e la patente ritirata ai fini della sospensione: la normativa prevede la revoca in caso di incidente provocato in stato di ebbrezza.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Cologno, impegnate nel progetto «Smart» della Regione Lombardia. Gli agenti stanno ricostruendo con precisione la dinamica grazie anche alle immagini delle telecamere.

Ferite anche altre due persone che sono state trasferite all’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo e a Seriate in condizioni fortunatamente non gravi.

