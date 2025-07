Morti nello schianto a Monte Marenzo: «Sempre col sorriso e grandi volontari»

Una famiglia molto conosciuta a Calolziocorte. In particolare la moglie Maria Assunta Cattaneo , che è stata dipendente del Comune per tantissimi anni, sino alla pensione.«Una persona riservata- ricordano in tanti- che accoglieva sempre con il suo sorriso e la massima disponibilità tutti quelli che si recavano negli uffici».

Chi erano i due coniugi

Il marito era originario del vicino Comune di Airuno (Lecco), dove vive ancora l’anziana madre, ed era conosciuto per la disponibilità come volontario a Sala a Calolziocorte, dove abitava con la famiglia, in via Stradelle, e anche ad Airuno dove prestava servizio nel Piedibus e in parrocchia. «Una brava persona di grande disponibilità, sempre pronto a dare una mano», il ricordo di chi l’ha conosciuto.