Moto fuori strada centra un cartello stradale, ferito 17enne. Nuovo incidente sulla Sp 141 a Treviglio -Foto/Video

Nuovo incidente stradale lungo la SP141, l’arteria che collega Treviglio a Pontirolo Nuovo, già teatro giovedì 9 aprile di un terribile incidente che ha causato la morte di Flavio Leoni, 34enne falciato insieme ad altri due ciclisti da un’auto .

Nel tardo pomeriggio di sabato 11 aprile un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della moto. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. L’incidente è avvenuto a circa 300 metri dall’incidente mortale di pochi giorni fa.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il diciassettenne stava viaggiando in sella a una moto 125 insieme a un gruppo di amici, anch’essi motociclisti. Giunto in prossimità di una curva, poco prima dello svincolo per Castel Cerreto, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo.

La moto del 17enne ferito dopo la caduta sulla provinciale 141 a Treviglio. Il giovane ha divelto anche un cartello stradale.

(Foto di Cesni) La moto del 17enne ferito dopo la caduta sulla provinciale 141 a Treviglio. Il giovane ha divelto anche un cartello stradale.

(Foto di Cesni)

Tra le cause, non si esclude la presenza di sassi o detriti lungo il margine della carreggiata. Dopo aver sbandato, il ragazzo è uscito di strada finendo in un campo sulla destra e urtando e abbattendo anche un cartello stradale.

Soccorsi immediati: trasporto in codice giallo al «Papa Giovanni»

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi con un’autoambulanza della Croce Rossa di Treviglio e un’automedica. Il giovane è stato stabilizzato in loco e trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ha riportato alcune lesioni, in particolare a una gamba, ma non è in pericolo di vita.

Traffico rallentato e rilievi della Polizia

Presenti anche gli agenti di Polizia del commissariato di Treviglio, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno causato rallentamenti alla circolazione lungo la Sp141.

Una strada ancora sotto osservazione