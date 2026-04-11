Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Sabato 11 Aprile 2026

Moto fuori strada centra un cartello stradale, ferito 17enne. Nuovo incidente sulla Sp 141 a Treviglio -Foto/Video

IL FERITO. L’incidente a poche centinaia di metri di distanza dal luogo dell’investimento dei tre ciclisti che giovedì 9 aprile ha causato al morte del 34enne Flavio Leoni.

Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Moto fuori strada centra un cartello stradale, ferito 17enne. Nuovo incidente sulla Sp 141 a Treviglio -Foto/Video
La moto del 17enne ferito dopo la caduta sulla provinciale 141 a Treviglio. Il giovane ha divelto anche un cartello stradale.
(Foto di Cesni)

Nuovo incidente stradale lungo la SP141, l’arteria che collega Treviglio a Pontirolo Nuovo, già teatro giovedì 9 aprile di un terribile incidente che ha causato la morte di Flavio Leoni, 34enne falciato insieme ad altri due ciclisti da un’auto .

Nel tardo pomeriggio di sabato 11 aprile un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della moto. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. L’incidente è avvenuto a circa 300 metri dall’incidente mortale di pochi giorni fa.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il diciassettenne stava viaggiando in sella a una moto 125 insieme a un gruppo di amici, anch’essi motociclisti. Giunto in prossimità di una curva, poco prima dello svincolo per Castel Cerreto, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo.

Moto fuori strada centra un cartello stradale, ferito 17enne. Nuovo incidente sulla Sp 141 a Treviglio -Foto/Video
La moto del 17enne ferito dopo la caduta sulla provinciale 141 a Treviglio. Il giovane ha divelto anche un cartello stradale.
(Foto di Cesni)
Moto fuori strada centra un cartello stradale, ferito 17enne. Nuovo incidente sulla Sp 141 a Treviglio -Foto/Video
La moto del 17enne ferito dopo la caduta sulla provinciale 141 a Treviglio. Il giovane ha divelto anche un cartello stradale.
(Foto di Cesni)

Tra le cause, non si esclude la presenza di sassi o detriti lungo il margine della carreggiata. Dopo aver sbandato, il ragazzo è uscito di strada finendo in un campo sulla destra e urtando e abbattendo anche un cartello stradale.

Soccorsi immediati: trasporto in codice giallo al «Papa Giovanni»

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi con un’autoambulanza della Croce Rossa di Treviglio e un’automedica. Il giovane è stato stabilizzato in loco e trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ha riportato alcune lesioni, in particolare a una gamba, ma non è in pericolo di vita.

Traffico rallentato e rilievi della Polizia

Presenti anche gli agenti di Polizia del commissariato di Treviglio, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno causato rallentamenti alla circolazione lungo la Sp141.

Una strada ancora sotto osservazione

L’ennesimo incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza della Sp141, tratto già segnato da eventi drammatici nelle scorse settimane. Resta ora da chiarire se le condizioni del manto stradale possano aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Bergamo
Pontirolo Nuovo
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Incidente (generico)
Politica
Enti locali
Sociale
Morte
Flavio Leoni
Diego Defendini
Croce Rossa di Treviglio