Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Venerdì 14 Agosto 2026

Musica e solidarietà: la «Festa Bikers» a Cologno scalda i motori

L’APPUNTAMENTO. Dal 18 al 23 agosto torna la Festa Bikers di Cologno al Serio: la 29esima edizione propone musica, spettacoli e solidarietà, con 330 volontari e oltre 80mila visitatori attesi.

Lettura meno di un minuto.
Diego Defedini
Diego Defedini
Musica e solidarietà: la «Festa Bikers» a Cologno scalda i motori
Presentata in Regione la 29esima edizione della Festa Bikers di Cologno

Cologno

È stata presentata nei giorni scorsi, negli uffici del Palazzo della Regione a Milano, la 29esima edizione della Festa Bikers di Cologno al Serio. La rassegna, in programma da martedì 18 a domenica 23 agosto, propone sei giorni di eventi, musica e solidarietà e resta tra gli appuntamenti motociclistici più seguiti d’Europa, con oltre 80mila visitatori ogni anno.

L’area, di oltre 80mila metri quadrati alla periferia sud del paese, ospiterà musica, stand e show. Confermata la vocazione benefica dell’evento che negli anni ha raccolto 640mila euro destinati ad associazioni del territorio. «Siamo carichi e pronti anche per questa edizione - spiega Fausto Fratelli, tra i promotori -. Abbiamo oltre 330 volontari e 20 associazioni che ci assistono, anche se siamo sempre alla ricerca di nuove figure». Alla presentazione milanese era presente il consigliere regionale Giovanni Malanchini. «Festa Bikers è molto più di un raduno motociclistico - commenta -. È una realtà che anno dopo anno ha saputo costruire una rete di volontari, associazioni e cittadini accomunati dalla voglia di fare del bene e di restituire qualcosa al territorio».

Malanchini sottolinea gli importanti risultati ottenuti: «Quasi trent’anni di attività raccontano una storia fatta di impegno, amicizia e generosità. I risultati raggiunti sul fronte della beneficenza dimostrano quanto questa manifestazione sia diventata un patrimonio per la Bergamasca e per tutta la Lombardia. Il fatto che continui ad attirare migliaia di appassionati, anche da fuori regione e dall’estero, conferma la qualità del lavoro svolto dagli organizzatori. Ringrazio Fausto Fratelli e tutti i volontari che rendono possibile ogni anno questo evento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cologno al Serio
Arte, cultura, intrattenimento
Giovanni Malanchini
Fausto Fratelli
Estate 2026