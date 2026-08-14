Musica e solidarietà: la «Festa Bikers» a Cologno scalda i motori

È stata presentata nei giorni scorsi, negli uffici del Palazzo della Regione a Milano, la 29esima edizione della Festa Bikers di Cologno al Serio . La rassegna, in programma da martedì 18 a domenica 23 agosto , propone sei giorni di eventi, musica e solidarietà e resta tra gli appuntamenti motociclistici più seguiti d’Europa, con oltre 80mila visitatori ogni anno .

L’area, di oltre 80mila metri quadrati alla periferia sud del paese, ospiterà musica, stand e show. Confermata la vocazione benefica dell’evento che negli anni ha raccolto 640mila euro destinati ad associazioni del territorio. «Siamo carichi e pronti anche per questa edizione - spiega Fausto Fratelli, tra i promotori -. Abbiamo oltre 330 volontari e 20 associazioni che ci assistono, anche se siamo sempre alla ricerca di nuove figure». Alla presentazione milanese era presente il consigliere regionale Giovanni Malanchini. «Festa Bikers è molto più di un raduno motociclistico - commenta -. È una realtà che anno dopo anno ha saputo costruire una rete di volontari, associazioni e cittadini accomunati dalla voglia di fare del bene e di restituire qualcosa al territorio».