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Cronaca / Pianura Venerdì 17 Luglio 2026

Nella Bassa 69 illeciti ambientali accertati in sei mesi

CONTROLLI. Nel primo semestre 2026 il Nucleo ambientale della Polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale ha svolto controlli in quattro Comuni, rilevando 69 violazioni.

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Nella Bassa 69 illeciti ambientali accertati in sei mesi

Romano di Lombardia

Sessantanove illeciti accertati nei primi sei mesi del 2026 durante i controlli ambientali svolti dal Distretto di Polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale. Il bilancio riguarda l’attività del Nucleo accertamenti ambientali e benessere animali nei Comuni di Romano di Lombardia, Bariano, Covo e Cortenuova.

Fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti

Tra gennaio e giugno il Nucleo ha effettuato 327 giornate di monitoraggio con fototrappole, concentrate soprattutto nei territori di Romano di Lombardia e Covo. Gli strumenti sono stati utilizzati per individuare gli autori di abbandoni illeciti di rifiuti e come deterrente nelle aree più esposte.

Nel semestre sono stati inoltre svolti 86 servizi specifici di controllo e 96 interventi, avviati sia d’iniziativa sia in seguito alle segnalazioni dei cittadini. Le verifiche hanno riguardato il conferimento dei rifiuti, il rispetto delle norme ambientali e situazioni di possibile degrado.

Cinque violazioni di rilievo penale

Sono state eseguite anche 29 ispezioni presso aziende e privati. Al termine degli accertamenti, la Polizia locale ha contestato 64 violazioni amministrative e rilevato cinque violazioni di natura penale.

Il comandante del Distretto, Angelo Di Nardo, ha sottolineato il ruolo delle tecnologie di controllo e della collaborazione dei cittadini. Il sindaco di Romano di Lombardia, Gianfranco Gafforelli, ha richiamato l’importanza della prevenzione e del coordinamento tra amministrazioni.

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