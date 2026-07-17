Nella Bassa 69 illeciti ambientali accertati in sei mesi

Sessantanove illeciti accertati nei primi sei mesi del 2026 durante i controlli ambientali svolti dal Distretto di Polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale. Il bilancio riguarda l’attività del Nucleo accertamenti ambientali e benessere animali nei Comuni di Romano di Lombardia, Bariano, Covo e Cortenuova.

Fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti

Tra gennaio e giugno il Nucleo ha effettuato 327 giornate di monitoraggio con fototrappole, concentrate soprattutto nei territori di Romano di Lombardia e Covo. Gli strumenti sono stati utilizzati per individuare gli autori di abbandoni illeciti di rifiuti e come deterrente nelle aree più esposte.

Nel semestre sono stati inoltre svolti 86 servizi specifici di controllo e 96 interventi, avviati sia d’iniziativa sia in seguito alle segnalazioni dei cittadini. Le verifiche hanno riguardato il conferimento dei rifiuti, il rispetto delle norme ambientali e situazioni di possibile degrado.

Cinque violazioni di rilievo penale

Sono state eseguite anche 29 ispezioni presso aziende e privati. Al termine degli accertamenti, la Polizia locale ha contestato 64 violazioni amministrative e rilevato cinque violazioni di natura penale.