Nella Bassa il sole è sparito, buio e malinconia dal 18 dicembre

È da fine 1962 e inizio 1963 che a Treviglio e nella Bassa non si vede più il sole per più giorni, come sta accadendo dal 18 dicembre 2022 . L’astro sembra essersi dileguato, quasi volesse punire un territorio per colpe imprecisate. Nella realtà ha accompagnato la zona ininterrottamente da giugno, tanto da suscitare apprensioni per la siccità, e anche per un bel tratto di dicembre è stato protagonista quotidiano.