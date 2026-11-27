Avrà 124 posti auto e 4 posti moto e sarà a servizio del centro storico di Caravaggio. Sono queste le caratteristiche del parcheggio pubblico che il Comune costruirà su un’area di 8.300 metri quadri ricavata dall’ex impianto produttivo della Lactalis (prima Invernizzi) in attesa di rigenerazione. E che l’ente locale ha ottenuto dalla multinazionale nell’ambito di una convenzione urbanistica. La realizzazione dell’intervento ora sarà possibile grazie al contributo di 520mila euro che l’amministrazione comunale è riuscita ad ottenere candidando il progetto «Commercio e Cultura a Caravaggio» al bando Sviluppo dei distretti del commercio 2026.

Il contributo non sarà sufficiente alla copertura del costo totale del parcheggio, che è pari a un milione e 135mila euro. Ma costituisce, comunque, una base sufficiente per consentire al Comune di cantierizzare il progetto.

La parte rimanente sarà finanziata attraverso risorse comunali o l’accensione di un mutuo: «Il fatto che il progetto “Commercio e Cultura a Caravaggio” sia stato finanziato – commenta il sindaco Claudio Bolandrini – è motivo di grande soddisfazione ed esplicito riconoscimento del lavoro svolto per intercettare risorse per opere e interventi sul territorio a servizio delle comunità e a sostegno delle attività del nostro Distretto del commercio. Tra queste spicca sicuramente per importanza la realizzazione di un parcheggio pubblico nell’ex area Invernizzi che andrà a risolvere la carenza strutturale di posteggi».

Il Piano urbano della mobilità

Questa carenza era stata rilevata dall’indagine preliminare del Pums (Piano urbano mobilità sostenibile) redatto alcuni anni fa. Da questo documento era emerso che nel centro storico della città si possono contare 491 stalli per auto. La richiesta, però, ammonta a 840 e comprende la necessità dei suoi residenti (quantificata in 130 stalli), di coloro che ci sostano brevemente per svolgere commissioni (381 stalli), o a lungo perché lì si trova il loro posto di lavoro (330 stalli). Da qui era appunto partita la ricerca di una superficie adatta per la costruzione di un nuovo parcheggio che, sempre secondo le indicazioni del Pums, non avrebbe dovuto essere proprio nel centro storico per evitare di portarvi altro traffico. Bensì adiacente al suo perimetro esterno. E l’area che il Comune ha ottenuto dalla Lactalis arriva proprio a ridosso della centrale circonvallazione Calandra che gira intorno al centro storico.