Nell’ex Invernizzi di Caravaggio, nuovo parcheggio da 124 posti auto
IL PROGETTO. Sarà realizzato l’anno prossimo grazie a 520mila euro ottenuti dal bando sui Distretti del commercio e risorse comunali. Oggi apre il park da 70 stalli sotto l’oratorio.Lettura 1 min.
Caravaggio
Avrà 124 posti auto e 4 posti moto e sarà a servizio del centro storico di Caravaggio. Sono queste le caratteristiche del parcheggio pubblico che il Comune costruirà su un’area di 8.300 metri quadri ricavata dall’ex impianto produttivo della Lactalis (prima Invernizzi) in attesa di rigenerazione. E che l’ente locale ha ottenuto dalla multinazionale nell’ambito di una convenzione urbanistica. La realizzazione dell’intervento ora sarà possibile grazie al contributo di 520mila euro che l’amministrazione comunale è riuscita ad ottenere candidando il progetto «Commercio e Cultura a Caravaggio» al bando Sviluppo dei distretti del commercio 2026.
Il contributo non sarà sufficiente alla copertura del costo totale del parcheggio, che è pari a un milione e 135mila euro. Ma costituisce, comunque, una base sufficiente per consentire al Comune di cantierizzare il progetto.
La parte rimanente sarà finanziata attraverso risorse comunali o l’accensione di un mutuo: «Il fatto che il progetto “Commercio e Cultura a Caravaggio” sia stato finanziato – commenta il sindaco Claudio Bolandrini – è motivo di grande soddisfazione ed esplicito riconoscimento del lavoro svolto per intercettare risorse per opere e interventi sul territorio a servizio delle comunità e a sostegno delle attività del nostro Distretto del commercio. Tra queste spicca sicuramente per importanza la realizzazione di un parcheggio pubblico nell’ex area Invernizzi che andrà a risolvere la carenza strutturale di posteggi».
Il Piano urbano della mobilità
Questa carenza era stata rilevata dall’indagine preliminare del Pums (Piano urbano mobilità sostenibile) redatto alcuni anni fa. Da questo documento era emerso che nel centro storico della città si possono contare 491 stalli per auto. La richiesta, però, ammonta a 840 e comprende la necessità dei suoi residenti (quantificata in 130 stalli), di coloro che ci sostano brevemente per svolgere commissioni (381 stalli), o a lungo perché lì si trova il loro posto di lavoro (330 stalli). Da qui era appunto partita la ricerca di una superficie adatta per la costruzione di un nuovo parcheggio che, sempre secondo le indicazioni del Pums, non avrebbe dovuto essere proprio nel centro storico per evitare di portarvi altro traffico. Bensì adiacente al suo perimetro esterno. E l’area che il Comune ha ottenuto dalla Lactalis arriva proprio a ridosso della centrale circonvallazione Calandra che gira intorno al centro storico.
L’avvio della realizzazione del nuovo parcheggio è prevista per il prossimo anno. «Contestualmente – aggiunge Bolandrini – si prevede la messa in sicurezza e la riasfaltatura di via Vecchia, che diventerà a senso unico verso via Spartaco. Puntiamo inoltre a nuove intese con la Lactalis in modo da ottenere le aree necessarie alla realizzazione del collegamento stradale tra il nuovo parcheggio e viale Europa (ex statale 11) e di un collegamento ciclopedonale protetto tra la ciclopedonale di viale Europa e il centro storico». Sul fronte della carenza dei parcheggi c’è anche un’altra buona notizia per Caravaggio: questa mattina verrà inaugurato il nuovo parcheggio sotterraneo a pagamento da circa 70 posti che la Bcc Caravaggio Adda Cremasco ha realizzato sotto l’oratorio San Luigi nell’ambito del suo ammodernamento.
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