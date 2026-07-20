Notte bianca e liti violente, quattro feriti a Caravaggio: «Casi isolati, forse dovuti all’alcol»

È stata una Notte bianca «movimentata» quella che si è svolta nella notte fra sabato e ieri a Caravaggio, nel centro storico della città oltre che in via XXIV Maggio e via 25 Aprile. Fra mezzanotte e poco dopo le 2, infatti, si sono verificati tre eventi violenti fra liti e aggressioni per le quali quattro persone, tutte quante d’età intorno ai 20 anni, sono state trasportate in ospedale fortunatamente in condizioni non gravi. Quanto accaduto, comunque, non può lasciare indifferenti.

Anche perché questi ultimi eventi violenti arrivano dopo un’altra rissa verificatasi giovedì al supermercato Iperal che ha visto coinvolti due uomini, di 21 e 51 anni, di nazionalità egiziana. A quanto risulta la lite sarebbe iniziata dentro il supermercato per poi continuare nel parcheggio fuori con anche il coinvolgimento di altre persone intervenute, armate con attrezzi da cantiere, per dare man forte ai due.

L’anno scorso Caravaggio era salito alla ribalta delle cronache per il problema maranza. Sempre nel centro storico si erano verificate alcune risse in cui era rimasto ferito anche il sindaco Claudio Bolandrini: «Data però l’età delle persone coinvolte – ci tiene a precisare Bolandrini – questi ultimi eventi violenti non possono essere legati al problema maranza che, tra l’altro, è sotto controllo grazie alla costante presenza delle forze dell’ordine e al progetto educativa di strada che stiamo svolgendo. Credo invece possano essere dovuti a casi isolati di persone che, forse, hanno esagerato con il bere».

Le risse durante la notte bianca

Il primo evento violento verificatisi mentre era in corso la Notte bianca caravaggina è avvenuto 30 minuti dopo la mezzanotte in via Santa Liberata: si sarebbe trattato di una lite che ha visto coinvolte due persone. Gli altri due, invece, si sono verificati quando la manifestazione si era ormai già chiusa: le disposizioni, infatti, erano spegnimento della musica all’1 di notte e obbligo di liberare tutte le strade alle 2. Il secondo evento violento, infatti, è avvenuto alle 2.01 in via Roma: in questo caso si sarebbe verificata un’aggressione ai danni di un giovane di 23 anni; il terzo pochi minuti dopo, alle 2.05, in via Spiranella: anche in questo caso ci sarebbe stata un’aggressione con il coinvolgimento di un giovane di 20 anni.