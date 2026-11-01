Otto fendenti al corpo, 39enne accoltellato nella notte a Martinengo: è grave

Un 39enne, di nazionalità mediorientale, è stato accoltellato nella tarda serata di sabato 31 ottobre a Martinengo per cause ancora sa definire. Secondo le prime ricostruzioni era in città da pochi giorni e alloggiava da alcuni parenti.

Attorno alle 22.30, in via Derusco, nella zona nord del paese e non lontano dalla recentemente riqualificata piazza Papa Giovanni XXIII, è stato aggredito da una persona che lo ha colpito violentemente con otto fendenti di una lama in diverse parti del corpo.

I carabinieri effettuano i rilievi sul luogo dell’accoltellamento avvenuto nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1°novembre a Martinengo. Ferito un 39enne

(Foto di Cesni) I soccorsi sono arrivati rapidamente: i sanitari hanno trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: nonostante la gravità dei colpi subiti e l’abbondante sangue perso non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Martinengo, il Nucleo Radiomobile e il Nucleo Investigativo di Treviglio, che hanno eseguito numerosi rilievi nell’area. Dinamica e movente dell’aggressione restano al momento da chiarire e sono al vaglio degli inquirenti che sono sulle tracce dell’aggressore.