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Cronaca / Pianura Domenica 01 Novembre 2026

Otto fendenti al corpo, 39enne accoltellato nella notte a Martinengo: è grave

L‘AGGRESSIONE . Notte di paura a Martinengo dove un uomo è stato aggredito con un arma da taglio in strada verso le 22.15.

Lettura meno di un minuto.
Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore

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Otto fendenti al corpo, 39enne accoltellato nella notte a Martinengo: è grave
I carabinieri effettuano i rilievi sul luogo dell’accoltellamento avvenuto la sera di sabato 31 ottobre Martinengo. Ferito un 39enne
(Foto di Cesni)

Martinengo

Un 39enne, di nazionalità mediorientale, è stato accoltellato nella tarda serata di sabato 31 ottobre a Martinengo per cause ancora sa definire. Secondo le prime ricostruzioni era in città da pochi giorni e alloggiava da alcuni parenti.

Attorno alle 22.30, in via Derusco, nella zona nord del paese e non lontano dalla recentemente riqualificata piazza Papa Giovanni XXIII, è stato aggredito da una persona che lo ha colpito violentemente con otto fendenti di una lama in diverse parti del corpo.

Otto fendenti al corpo, 39enne accoltellato nella notte a Martinengo: è grave
I carabinieri effettuano i rilievi sul luogo dell’accoltellamento avvenuto nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1°novembre a Martinengo. Ferito un 39enne
(Foto di Cesni)

I soccorsi sono arrivati rapidamente: i sanitari hanno trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: nonostante la gravità dei colpi subiti e l’abbondante sangue perso non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Martinengo, il Nucleo Radiomobile e il Nucleo Investigativo di Treviglio, che hanno eseguito numerosi rilievi nell’area. Dinamica e movente dell’aggressione restano al momento da chiarire e sono al vaglio degli inquirenti che sono sulle tracce dell’aggressore.

Otto fendenti al corpo, 39enne accoltellato nella notte a Martinengo: è grave
I rilievi dei carabinieri a Marinengo dopo l’accoltellamento di sabato 31 ottobre
(Foto di Cesni)
Otto fendenti al corpo, 39enne accoltellato nella notte a Martinengo: è grave
I rilievi dei carabinieri a Marinengo dopo l’accoltellamento di sabato 31 ottobre
(Foto di Cesni)

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