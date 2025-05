Pontirolo Nuovo, nelle stradine di campagna «muri» di rifiuti abbandonati

La strada sbarrata dai rifiuti

La scorsa settimana un agricoltore si è trovato la strada d’accesso ai suoi terreni sbarrata da un «muro» di rifiuti di natura edile. Sacchi, reti, pezzi di alluminio, parti di cartongesso, cassette di plastica e di cartone, e pure qualche estintore usato, scaricati sicuramente da un camion visto il quantitativo, all’imbocco di una strada sterrata in via Canonica, nel territorio di Pontirolo, ma al confine con il paese vicino. Il proprietario dei terreni, allibito per l’accaduto, ha dovuto far rimuovere a proprie spese i rifiuti, contattando un’apposita ditta di recupero. Lo stesso era avvenuto, con un quantitativo solo di poco inferiore, anche la settimana prima e non distante: in una strada di campagna tra Pontirolo e Fara d’Adda. E già in passato analoghi episodi si erano registrati nella campagna a est del paese, nelle stradine sterrate verso Arcene e verso Ciserano, non distante dal Renovapark.