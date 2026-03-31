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Cronaca / Pianura Martedì 31 Marzo 2026

Quasi un chilo di hashish e armi in casa: arrestato 58enne a Osio Sotto

L’OPERAZIONE. Sequestrati droga, bilancini e armi bianche: l’intervento dei carabinieri dopo alcune segnalazioni di movimenti sospetti intorno alla villa.

Quasi un chilo di hashish e armi in casa: arrestato 58enne a Osio Sotto
Le armi e la droga sequestrati a Osio Sotto dai carabinieri a casa di un 58enne del paese che poi è stato arrestato.

Osio Sotto

I carabinieri di Osio Sotto hanno arrestato in flagranza di reato un uomo italiano di 58 anni, residente in paese, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e ricettazione.

Sequestro di hashish e materiale per lo spaccio

L’operazione è scattata il 24 marzo dopo diverse segnalazioni su movimenti sospetti attorno all’abitazione dell’uomo, una villa su due piani. Durante la perquisizione, estesa anche alle pertinenze, i militari hanno rinvenuto nel box nove panetti di hashish per un peso complessivo di 880 grammi, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Armi improprie e merce di dubbia provenienza

Quasi un chilo di hashish e armi in casa: arrestato 58enne a Osio Sotto
Le armi e la droga sequestrati a Osio Sotto dai carabinieri a casa di un 58enne del paese che poi è stato arrestato.

Nel corso dei controlli sono state trovate anche diverse armi bianche, tra cui coltelli e una roncola, oltre a dispositivi teaser. Sequestrati inoltre prodotti alimentari, elettronici e capi d’abbigliamento di dubbia provenienza, per i quali l’uomo non ha fornito spiegazioni. Nonostante il tentativo di simulare un malessere e il riferimento a un presunto ospite straniero non rintracciato, la detenzione del materiale è stata ricondotta al proprietario dell’immobile.

Arresto convalidato, uomo in carcere a Bergamo

Dopo le formalità di rito, il 58enne è stato portato nel carcere di Bergamo su disposizione della Procura. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e confermato la misura della custodia in carcere.

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