Quasi un chilo di hashish e armi in casa: arrestato 58enne a Osio Sotto

I carabinieri di Osio Sotto hanno arrestato in flagranza di reato un uomo italiano di 58 anni, residente in paese, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e ricettazione.

Sequestro di hashish e materiale per lo spaccio

L’operazione è scattata il 24 marzo dopo diverse segnalazioni su movimenti sospetti attorno all’abitazione dell’uomo, una villa su due piani. Durante la perquisizione, estesa anche alle pertinenze, i militari hanno rinvenuto nel box nove panetti di hashish per un peso complessivo di 880 grammi, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Armi improprie e merce di dubbia provenienza

Le armi e la droga sequestrati a Osio Sotto dai carabinieri a casa di un 58enne del paese che poi è stato arrestato. Nel corso dei controlli sono state trovate anche diverse armi bianche, tra cui coltelli e una roncola, oltre a dispositivi teaser. Sequestrati inoltre prodotti alimentari, elettronici e capi d’abbigliamento di dubbia provenienza, per i quali l’uomo non ha fornito spiegazioni. Nonostante il tentativo di simulare un malessere e il riferimento a un presunto ospite straniero non rintracciato, la detenzione del materiale è stata ricondotta al proprietario dell’immobile.

Arresto convalidato, uomo in carcere a Bergamo