Romano, calci e pugni al proprietario dell’auto in cui stava rovistando. Arrestato
L’INTERVENTO. Sorpreso nel parcheggio dopo aver sfondato il finestrino, ha tentato di scappare ma è stato bloccato. In fuga un complice.Lettura meno di un minuto.
Romano di Lombardia
Intervento dei carabinieri a Romano di Lombardia, nella notte tra il 21 e il 22 maggio, arrestando un cittadino marocchino di 27 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di rapina impropria, danneggiamento aggravato e resistenza.
L’intervento del proprietario
Alle 2.50 della notte, l’allarme di una Range Rover ha attirato l’attenzione del proprietario e del fratello. Raggiunto il parcheggio pubblico, hanno sorpreso il 27enne a rovistare all’interno dell’abitacolo dopo aver rotto un finestrino. Alla loro vista, ha cercato di allontanarsi insieme a un complice, che è poi riuscito a scappare. Il 27enne, nonostante calci e pugni, è stato invece bloccato dai due.
L’intervento dei carabinieri
All’arrivo dei carabinieri, il soggetto - in apparente stato d’alterazione dovuto all’assunzione di alcol - ha mantenuto una condotta aggressiva anche nei confronti dei militari, opponendo resistenza. Dagli accertamenti è emerso che il 27enne era già sottoposto all’obbligo di dimora a Romano, in seguito a un precedente arresto in flagranza, l’11 maggio a Desenzano, per un altro caso di rapina impropria. Al termine della direttissima, il giudice ha integrato l’obbligo di dimora con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.
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