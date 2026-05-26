Romano, calci e pugni al proprietario dell’auto in cui stava rovistando. Arrestato

L’INTERVENTO. Sorpreso nel parcheggio dopo aver sfondato il finestrino, ha tentato di scappare ma è stato bloccato. In fuga un complice.

Intervento dei carabinieri a Romano di Lombardia, nella notte tra il 21 e il 22 maggio, arrestando un cittadino marocchino di 27 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di rapina impropria, danneggiamento aggravato e resistenza.

L’intervento del proprietario

Alle 2.50 della notte, l’allarme di una Range Rover ha attirato l’attenzione del proprietario e del fratello. Raggiunto il parcheggio pubblico, hanno sorpreso il 27enne a rovistare all’interno dell’abitacolo dopo aver rotto un finestrino. Alla loro vista, ha cercato di allontanarsi insieme a un complice, che è poi riuscito a scappare. Il 27enne, nonostante calci e pugni, è stato invece bloccato dai due.

L’intervento dei carabinieri