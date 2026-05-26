Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Martedì 26 Maggio 2026

Romano, calci e pugni al proprietario dell’auto in cui stava rovistando. Arrestato

L’INTERVENTO. Sorpreso nel parcheggio dopo aver sfondato il finestrino, ha tentato di scappare ma è stato bloccato. In fuga un complice.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Romano, calci e pugni al proprietario dell’auto in cui stava rovistando. Arrestato
Il finestrino sfondato

Romano di Lombardia

Intervento dei carabinieri a Romano di Lombardia, nella notte tra il 21 e il 22 maggio, arrestando un cittadino marocchino di 27 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di rapina impropria, danneggiamento aggravato e resistenza.

L’intervento del proprietario

Alle 2.50 della notte, l’allarme di una Range Rover ha attirato l’attenzione del proprietario e del fratello. Raggiunto il parcheggio pubblico, hanno sorpreso il 27enne a rovistare all’interno dell’abitacolo dopo aver rotto un finestrino. Alla loro vista, ha cercato di allontanarsi insieme a un complice, che è poi riuscito a scappare. Il 27enne, nonostante calci e pugni, è stato invece bloccato dai due.

L’intervento dei carabinieri

All’arrivo dei carabinieri, il soggetto - in apparente stato d’alterazione dovuto all’assunzione di alcol - ha mantenuto una condotta aggressiva anche nei confronti dei militari, opponendo resistenza. Dagli accertamenti è emerso che il 27enne era già sottoposto all’obbligo di dimora a Romano, in seguito a un precedente arresto in flagranza, l’11 maggio a Desenzano, per un altro caso di rapina impropria. Al termine della direttissima, il giudice ha integrato l’obbligo di dimora con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Romano di Lombardia
Aggressioni (generico)
Criminalità
Arresto
Forze Ordine
giustizia
Giustizia, Criminalità