Si celebreranno sabato 28 novembre, nella chiesa prepositurale di Romano, i funerali di Piergiorgio Maistrello, scomparso giovedì all’età di 88 anni a causa di una malattia.

Maistrello è stato una colonna del volontariato cattolico a Romano. Attivo nell’Azione cattolica, nella parrocchia di Santa Maria Assunta e nella Cisl, si è impegnato anche nella vita amministrativa della città, dapprima con il sindaco Giuseppe Longhi e poi, dal 2004 al 2009, come presidente del Consiglio comunale durante il mandato del sindaco Emilio Tognoli. In apertura dell’ultima seduta, il presidente del Consiglio comunale Paolo Patelli ha ricordato la capacità di Maistrello di dialogare e confrontarsi con gli altri. L’assemblea gli ha quindi reso omaggio con un minuto di silenzio.

Chi era Piergiorgio Maistrello

Originario di Codevigo, in provincia di Padova, Maistrello si era trasferito a Romano nel 1975 per motivi di lavoro. Il prevosto emerito, monsignor Tarcisio Tironi, lo ricorda come un uomo di fede e di grande umanità, sempre pronto ad aiutare la comunità civile e quella religiosa. «Iscritto sin da piccolo all’Azione cattolica, ha testimoniato la fede in Dio senza fronzoli e ostentazioni, anche partecipando attivamente al Consiglio pastorale parrocchiale».

Dalla Cisl di Romano lo ricordano così: «È stato uno dei promotori della presenza della Cisl a Romano . Fino a pochi mesi fa è stato in servizio come volontario sociale. Piergiorgio è stato un amico, un gentiluomo dai modi cortesi, vicino al prossimo, un maestro di vita».