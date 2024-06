Scontro tra moto e bici a Osio Sotto, anziano gravissimo

Grave incidente stradale nel pomeriggio di venerdì 28 giugno a Osio Sotto. Poco prima delle 16, sulla statale 525 nei pressi dell’incrocio con via Ciserano, si sono scontrate una moto e una bicicletta. Cause e dinamica dell’incidente sono ancora in corso d’accertamento da parte della polizia stradale di Bergamo intervenuta per i rilievi. Secondo le prime informazioni, la moto - guidata da un cinquantenne - percorreva la statale in direzione Milano, mentre la bici condotta da un ottantenne stava attraversando la strada dal lato di via Ciserano. Nell’impatto l’anziano in bicicletta è stato sbalzato per diversi metri, riportando ferite molto gravi ed è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il motociclista è caduto a terra, ma non ha riportato lesioni gravi: è stato portato in codice giallo al Policlinico di Zingonia. Sul posto due automediche e due ambulanze del 118 e due pattuglie della polstrada. Durante le operazioni è stato chiuso il tratto della statale tra le due rotatorie.