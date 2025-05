Scuola che cambia e affollamenti: nodo trasporti nella Bassa Bergamasca

Per gli altri studenti, la quotidianità scolastica è scandita dagli orari, spesso incerti, del trasporto pubblico locale (Tpl). Lo testimoniano ragazzi e ragazze in attesa alla fermata di via Caravaggio a Treviglio, crocevia di tre istituti superiori. Se la mattina, zaino in spalla, arrivano alla spicciolata per l’ingresso delle 8, l’uscita è di massa. Alle 14 si riversano alla fermata a centinaia.