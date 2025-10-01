«Se n’é andato senza disturbare», lutto per il maestro Rocco Pignatiello

Ma ora nel quartiere è grande il cordoglio per la sua perdita: martedì 30 settembre, alcuni dei suoi ex alunni oltre che residenti nei condomini che aveva gestito quando lavorava come amministratore condominiale, si sono riuniti nella chiesa parrocchiale di Zingonia per una Messa in sua memoria. «Papà – racconta la figlia Antonella – mi aveva detto che, qualora fosse giunta la sua ora, v oleva andarsene senza disturbare . Ed è questo il motivo per cui non abbiamo pubblicato nessun annuncio funebre e abbiamo avvisato i parenti della sua morte solo dopo qualche giorno che era avvenuta».

«Era un uomo molto legato alla vita – sostiene ancora Antonella – rispettoso di tutto e di tutti, e si arrabbiava tantissimo quando vedeva venire meno il rispetto delle regole»

suo lavoro – continua la figlia –. E ciò era dimostrato dal fatto che aveva sempre il sorriso. Anche io sono un’insegnante e ho imparato tantissimo da lui, soprattutto nella gestione dei rapporti con alunni e genitori». Antonella racconta anche che lo stipendio da maestro elementare non era elevato. Così Pignatiello, per mantenere al meglio la sua famiglia (composta dalla moglie Nunzia e dalle due figlie, Antonella e Patty), si dava da fare impegnandosi in altri lavori: ha insegnato alle scuole serali, fatto l’intervistatore per la Rai quando non c’era l’auditel e fatto l’amministratore condominiale. Per anni ha gestito anche «Le 4 torri», uno dei complessi che, negli annui bui di Zingonia, è stato cartina tornasole del degrado del quartiere: «Era un uomo molto legato alla vita – sostiene ancora Antonella – rispettoso di tutto e di tutti, e si arrabbiava tantissimo quando vedeva venire meno il rispetto delle regole. Sosteneva l’integrazione, ma non accettava il degrado che ha infettato Zingonia a causa di un’immigrazione incontrollata non rispettosa delle regole della vita comune». Ormai da tempo, comunque, il quartiere ha invertito rotta. Recentemente è stato riqualificato anche il complesso «Le 4 torri» da cui Pignatiello e la moglie non si erano mai voluti spostare.