Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Mercoledì 01 Ottobre 2025

«Se n’é andato senza disturbare», lutto per il maestro Rocco Pignatiello

IL LUTTO. La notizia della morte dell’insegnante di Zingonia, che aveva 97 anni, è stata diffusa qualche giorno dopo per sua stessa volontà.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente
Rocco Pignatiello e la figlia Antonella in una foto del 1964
Rocco Pignatiello e la figlia Antonella in una foto del 1964

Se n’è voluto andare «senza disturbare». Ed è per questo motivo che nella sua Zingonia la notizia della morte, a 97 anni, dello storico maestro Rocco Pignatiello, si è diffusa qualche giorno dopo essere avvenuta, la scorsa settimana.

Ma ora nel quartiere è grande il cordoglio per la sua perdita: martedì 30 settembre, alcuni dei suoi ex alunni oltre che residenti nei condomini che aveva gestito quando lavorava come amministratore condominiale, si sono riuniti nella chiesa parrocchiale di Zingonia per una Messa in sua memoria. «Papà – racconta la figlia Antonella – mi aveva detto che, qualora fosse giunta la sua ora, voleva andarsene senza disturbare. Ed è questo il motivo per cui non abbiamo pubblicato nessun annuncio funebre e abbiamo avvisato i parenti della sua morte solo dopo qualche giorno che era avvenuta».

Campano di origine, Pignatiello, dopo un periodo di insegnamento a Dossena, nel 1968 si trasferisce a Zingonia in un appartamento del complesso condominiale «Le 4 torri», in via Oleandri . Da primo maestro del quartiere ha contribuito alla sua crescita insegnando per i successivi 35 anni a leggere, scrivere e fare i conti a diverse generazioni di abitanti: «Amava il

«Era un uomo molto legato alla vita – sostiene ancora Antonella – rispettoso di tutto e di tutti, e si arrabbiava tantissimo quando vedeva venire meno il rispetto delle regole»

suo lavoro – continua la figlia –. E ciò era dimostrato dal fatto che aveva sempre il sorriso. Anche io sono un’insegnante e ho imparato tantissimo da lui, soprattutto nella gestione dei rapporti con alunni e genitori». Antonella racconta anche che lo stipendio da maestro elementare non era elevato. Così Pignatiello, per mantenere al meglio la sua famiglia (composta dalla moglie Nunzia e dalle due figlie, Antonella e Patty), si dava da fare impegnandosi in altri lavori: ha insegnato alle scuole serali, fatto l’intervistatore per la Rai quando non c’era l’auditel e fatto l’amministratore condominiale. Per anni ha gestito anche «Le 4 torri», uno dei complessi che, negli annui bui di Zingonia, è stato cartina tornasole del degrado del quartiere: «Era un uomo molto legato alla vita – sostiene ancora Antonella – rispettoso di tutto e di tutti, e si arrabbiava tantissimo quando vedeva venire meno il rispetto delle regole. Sosteneva l’integrazione, ma non accettava il degrado che ha infettato Zingonia a causa di un’immigrazione incontrollata non rispettosa delle regole della vita comune». Ormai da tempo, comunque, il quartiere ha invertito rotta. Recentemente è stato riqualificato anche il complesso «Le 4 torri» da cui Pignatiello e la moglie non si erano mai voluti spostare.

Circa due mesi fa lo storico maestro si era rotto il bacino ed era stato ricoverato al Poliambulatorio della fondazione Rota di Almenno da cui aveva fatto ritorno a casa due settimane fa. Pochi giorni dopo, però, l’ha colpito uno scompenso cardiaco che ne ha causato la morte al Policlinico San Marco. La sua salma è stata tumulata al cimitero di Zingonia: «Ha avuto una vita felice – conclude Antonella –e, quindi, non mi rende triste che se ne sia andato. Però mi mancherà tanto». Ed anche a tutta Zingonia mancherà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verdellino
Dossena
Istruzione
Scuola
Politica
Enti locali
Sociale
famiglia
Questioni sociali (generico)
Patrik Pozzi
Rai