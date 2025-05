Senza patente, fugge: multa di 6.000 euro e Panda confiscata

Alla vista degli agenti della polizia locale impegnati in un posto di controllo, ieri attorno a mezzogiorno sulla provinciale che da Fara d’Adda porta a Cassano, e che gli hanno intimato l’alt, ha risposto pigiando sull’acceleratore della sua Fiat Panda. Dopo un breve inseguimento, però, l’automobilista è stato raggiunto dagli agenti e controllato.

Guidava con la patente ritirata da tre anni

È così emerso che guidava senza patente, visto che il documento gli era stato ritirato quasi tre anni fa, quando venne pizzicato al volante della sua auto sotto l’effetto di alcol. Oltre alla sanzione, era appunto scattato il ritiro della patente e l’avvio della procedura per il suo riottenimento: procedura che prevede anche delle visite mediche, cui l’automobilista – 46 anni, di Misano Gera d’Adda – non si era mai sottoposto. Motivo per cui anche la patente non l’aveva mai potuta riavere.

L’auto era senza revisione

Questo non lo ha comunque spinto, evidentemente, a tenere la sua Panda chiusa in garage. Fino a mezzogiorno di mercoledì quando è incappato negli uomini guidati dal comandante Luca Ubbiali: la polizia locale gli ha inflitto una maxi sanzione attorno ai seimila euro, in primis perché appunto guidava benché avesse la patente sospesa e poi perché la Panda non era stata sottoposta alla regolare revisione periodica.