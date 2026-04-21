Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Martedì 21 Aprile 2026

Sicurezza, controlli e sgomberi ad Antegnate nella zona della cava

L’OPERAZIONE. Controlli serrati nella zona della cava e in via Giacomo Leopardi ad Antegnate: niente droga, ma sequestrati materiali compatibili con un’attività illecita.

Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore
Sicurezza, controlli e sgomberi ad Antegnate nella zona della cava
Un giaciglio di fortuna trovato dalla polizia locale di Calcio e Antegante nella zona della cava

Antegnate

La Polizia locale di Calcio e Antegnate ha condotto giovedì 16 aprile un’operazione di contrasto allo spaccio di droga alle occupazioni abusive nelle aree periferiche di Antegnate, in risposta a segnalazioni dei residenti su movimenti anomali lungo la strada sterrata che porta alla cava, al confine con Calcio.

Il sopralluogo ha portato alla scoperta di materiali compatibili con un’attività strutturata: secchi nascosti nel terreno con generi di prima necessità, contenitori sigillati, batterie per auto collegate a pannelli solari e powerbank. Durante i controlli un uomo di origine nordafricana ha tentato la fuga, infilandosi in un fossato e rifugiandosi all’interno della cava attraverso un varco nella recinzione.

Con l’autorizzazione del proprietario, gli agenti hanno proseguito la perlustrazione, rinvenendo attrezzature da cucina, indumenti, coperte e un accampamento con tenda. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Sicurezza, controlli e sgomberi ad Antegnate nella zona della cava
Sicurezza, controlli e sgomberi ad Antegnate nella zona della cava

«Non abbiamo trovato sostanze durante questa operazione - rivela il comandante della Polizia Locale Claudio D’Aquila - di fatto abbiamo rinvenuto quella che, potenzialmente, poteva essere una piccola base operativa per attività illecite».

In serata, un secondo intervento in via Giacomo Leopardi ha portato all’identificazione di un uomo che aveva allestito un giaciglio di fortuna sotto un porticato. «La sicurezza è una delle nostre priorità fin da quando ci siamo insediati, dove abbiamo portato avanti numerose attività di contrasto all’illegalità e al degrado - sottolinea il consigliere delegato per la sicurezza Antonio Danelli - questi controlli sono stati propedeutici per potenziare la sicurezza nella zona».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antegnate
Calcio
Giustizia, Criminalità
Criminalità Organizzata
Politica
Enti locali
Sociale
senzatetto
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Diego Defendini
Claudio D’Aquila
Antonio Danelli