Sicurezza, controlli e sgomberi ad Antegnate nella zona della cava

La Polizia locale di Calcio e Antegnate ha condotto giovedì 16 aprile un’operazione di contrasto allo spaccio di droga alle occupazioni abusive nelle aree periferiche di Antegnate, in risposta a segnalazioni dei residenti su movimenti anomali lungo la strada sterrata che porta alla cava, al confine con Calcio.

Il sopralluogo ha portato alla scoperta di materiali compatibili con un’attività strutturata: secchi nascosti nel terreno con generi di prima necessità, contenitori sigillati, batterie per auto collegate a pannelli solari e powerbank. Durante i controlli un uomo di origine nordafricana ha tentato la fuga, infilandosi in un fossato e rifugiandosi all’interno della cava attraverso un varco nella recinzione.

Con l’autorizzazione del proprietario, gli agenti hanno proseguito la perlustrazione, rinvenendo attrezzature da cucina, indumenti, coperte e un accampamento con tenda. Tutto il materiale è stato sequestrato.

«Non abbiamo trovato sostanze durante questa operazione - rivela il comandante della Polizia Locale Claudio D’Aquila - di fatto abbiamo rinvenuto quella che, potenzialmente, poteva essere una piccola base operativa per attività illecite».